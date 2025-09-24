Фармацевтическая компания «Дарница» подала заявление в Антимонопольный комитет Украины (АМКУ) о возможных антиконкурентных действиях со стороны пяти аптечных сетей и двух дистрибьюторов. Об этом пишет «Интерфакс-Украина» со ссылкой на заявление компании.

Подробности

Компания отметила, что ожидает от АМКУ объективной оценки и решения, которое устранит сомнения и обеспечит прозрачные условия для всех участников рынка.

«Дарница» отметила важность честной конкуренции и права пациентов на свободный выбор лекарственных средств: производители, аптеки и дистрибьюторы должны работать без скрытых механизмов воздействия, ограничивающих ассортимент препаратов.

Контекст

Весной в Украине изменились правила игры на фармацевтическом рынке. За кулисами – конфликт между производителем «Дарница» и крупнейшими аптечными сетями. Компания инициировала временный запрет маркетинговых выплат аптекам и продвигает ограничения в дальнейшем. Но вместо роста выручки получила падение продаж на 30%. Что могло пойти не так и почему в истории фигурирует Владимир Зеленский, читайте в материале Forbes Ukraine.

На прошлой неделе ЭП писала, что «Дарница» приостановила производство из-за переполненных складов. На рынке это связывали с конфликтом между «Дарницей» и аптечными сетями. Представители аптек считают, что снижению спроса мог способствовать отказ компании снизить отпускные цены после отмены маркетинговых платежей, а также их повышение в конце 2024 – начале 2025 года.

Фармкомпания «Дарница» – лидер фармрынка Украины в натуральном выражении. Компания присутствует на рынке более 90 лет и выпускает лекарства 180 брендов в 15 разных формах. Стратегические направления развития портфеля – кардиология, неврология, решение проблем боли.

По результатам 2024 года выручка «Дарницы» осталась на уровне 2023 года – 6,9 млрд грн. Чистая прибыль составила около 400 млн грн, по данным YouControl.