Forbes Digital підписка
Подписка
Журнал Forbes Ukraine
Журнал Forbes Ukraine Купить
Журнал Forbes
Журнал Forbes Ukraine Купить

Что ищем?

Категория
Новости
Дата

«Дарница» пожаловалась в АМКУ на крупнейшие аптечные сети и дистрибьюторов

Юрий Тарасовский /Артем Галкин для Forbes Ukraine
Юрий Тарасовский
Forbes

1 хв читання

Фармацевтическая компания «Дарница» подала заявление в Антимонопольный комитет Украины (АМКУ) о возможных антиконкурентных действиях со стороны пяти аптечных сетей и двух дистрибьюторов. Об этом пишет «Интерфакс-Украина» со ссылкой на заявление компании.

Покупайте годовую подписку на шесть журналов Forbes Ukraine по цене четырех. Если вы цените качество, глубину и силу реального опыта, эта подписка именно для вас.

Подробности

  • Компания отметила, что ожидает от АМКУ объективной оценки и решения, которое устранит сомнения и обеспечит прозрачные условия для всех участников рынка.
  • «Дарница» отметила важность честной конкуренции и права пациентов на свободный выбор лекарственных средств: производители, аптеки и дистрибьюторы должны работать без скрытых механизмов воздействия, ограничивающих ассортимент препаратов.

Контекст

Весной в Украине изменились правила игры на фармацевтическом рынке. За кулисами – конфликт между производителем «Дарница» и крупнейшими аптечными сетями. Компания инициировала временный запрет маркетинговых выплат аптекам и продвигает ограничения в дальнейшем. Но вместо роста выручки получила падение продаж на 30%. Что могло пойти не так и почему в истории фигурирует Владимир Зеленский, читайте в материале Forbes Ukraine.

На прошлой неделе ЭП писала, что «Дарница» приостановила производство из-за переполненных складов. На рынке это связывали с конфликтом между «Дарницей» и аптечными сетями. Представители аптек считают, что снижению спроса мог способствовать отказ компании снизить отпускные цены после отмены маркетинговых платежей, а также их повышение в конце 2024 – начале 2025 года.

Фармкомпания «Дарница» – лидер фармрынка Украины в натуральном выражении. Компания присутствует на рынке более 90 лет и выпускает лекарства 180 брендов в 15 разных формах. Стратегические направления развития портфеля – кардиология, неврология, решение проблем боли.

По результатам 2024 года выручка «Дарницы» осталась на уровне 2023 года – 6,9 млрд грн. Чистая прибыль составила около 400 млн грн, по данным YouControl.

Материалы по теме

Вы нашли ошибку или неточность?

Оставьте отзыв для редакции. Мы учтем ваши замечания как можно скорее.

Предыдущий слайд
Следующий слайд
Четвертий випуск 2025 року вже у продажу
Четвертий випуск 2025 року вже у продажу

Замовляйте з безкоштовною доставкою по Україні