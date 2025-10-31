Суд по ходатайству Антимонопольного комитета Украины (АМКУ) 29 октября 2025 года наложил арест на средства дистрибьютора табачных изделий «Тедис Украина» на сумму 548 млн грн, отмечено на официальном сайте АМКУ.

Подробности

В августе 2023 года Верховный Суд отказал «Тедис Украина» в удовлетворении кассационной жалобы относительно штрафа АМКУ от 17 марта 2021 года. Компанию оштрафовали на 274 млн грн за невыполнение предыдущего решения Комитета.

Несмотря на это, штраф уплачен не был. В сентябре 2023 года АМКУ подал в Хозяйственный суд Одесской области иск о взыскании штрафа 274 млн грн и пени еще на 274 млн грн.

Хозяйственный суд Одесской области 10 сентября 2025 года удовлетворил иск в полном объеме, однако компания обжаловала это решение в апелляции.

Юго-западный апелляционный хозяйственный суд 28 октября 2025 года наложил арест на счета «Тедис Украина» на сумму 548 млн грн, чтобы обеспечить исполнение будущего судебного решения.

Контекст

Многолетний лидер на рынке дистрибуции табачных изделий «Тедис Украина» завершил первые шесть месяцев 2025-го с выручкой 2,39 млрд грн, по данным YouControl. Это на 16,8% больше, чем за аналогичный период в прошлом году. Для сравнения, в 2023 году компания с выручкой 61,5 млрд грн вошла в первую десятку самых крупных частных компаний Украины.

Сеть охватывала около 50 000 точек продаж, при этом 95 % портфеля составляли табачные изделия, остальные – сопутствующие товары, например зажигалки и спички.

Менеджмент «Тедис Украина» и совладелец Борис Кауфман с 2016 года неоднократно становились фигурантами антимонопольных и уголовных дел.

В январе 2024 года Бюро экономической безопасности и Офис генпрокурора направили в суд обвинительный акт в отношении CEO «Тедис Украина» Тараса Корнияченко, его заместителя и главного бухгалтера.

Топ-менеджеры обвинялись в уклонении от уплаты налогов и легализации имущества, полученного преступным путем. Государству было нанесено более 300 млн грн ущерба, а также было легализовано средств на сумму более 1,3 млрд грн, отмечали в БЭБ.