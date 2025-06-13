Apple значительно изменила направление экспорта iPhone из Индии, направив почти весь объем поставок в США во избежание высоких пошлин на продукцию из Китая. Об этом 13 июня пишет Reuters со ссылкой на таможенные данные.

Подробности

С марта по май 2025 года Foxconn, ключевой партнер Apple, экспортировал из Индии iPhone на сумму $3,2 млрд, из которых 97% были отправлены в Соединенные Штаты. Это значительно больше по сравнению с 50% в среднем за 2024-й, согласно таможенным данным, на которые ссылается Reuters.

Ранее iPhone, изготовленные в Индии, поставлялись в Великобританию, Чехию и Нидерланды, но теперь основным рынком стали США. В мае Foxconn экспортировала из Индии смартфонов на $1 млрд, а в марте установила рекорд по поставкам на $1,3 млрд.

Apple активно расширяет производство в Индии, чтобы снизить зависимость от Китая из-за американских пошлин. В марте компания даже использовала чартерные рейсы для срочной доставки iPhone на сумму около $2 млрд.

Другой поставщик, Tata Electronics, также переориентировал экспорт: в марте-апреле 86% его iPhone были отправлены в США. Аналитики прогнозируют, что в 2025 году Индия обеспечит до 30% мировых поставок iPhone по сравнению с 18% в 2024-м.

Контекст

В 2024 году США составили 28% от общего объема продаж iPhone в мире, что составляет 232,1 млн единиц, сообщает International Data Corporation. Apple, рыночная капитализация которой составляет $3 трлн, в течение десятилетий инвестировала в Китай для создания эффективной производственной базы. Однако торговая война между США и Китаем побуждает компанию к диверсификации цепей поставок.

Сборка iPhone является завершающим этапом производства, но Apple все еще в значительной степени зависит от китайских поставщиков компонентов. В 2024 году Foxconn и Tata Electronics начали импортировать готовые комплекты деталей из Китая, чтобы расширить производственные мощности в Индии.

После введения новых пошлин, которые привели к снижению рыночной стоимости Apple на $700 млрд, компания ускорила экспорт iPhone, изготовленных в Индии, в США во избежание дополнительных таможенных расходов.