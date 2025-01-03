Apple выплатит $95 млн из-за иска о шпионаже Siri: как это повлияет на пользователей

Apple согласилась выплатить $95 млн для урегулирования коллективного иска, обвинявшего компанию в незаконной записи разговоров пользователей Siri. Истцы утверждали, что голосовой ассистент случайно активировался, записывал разговоры и передавал эти данные сторонним рекламодателям, пишет Reuters 3 января.

Подробности

Два пользователя заявили, что после обсуждения таких товаров, как кроссовки Air Jordan и рестораны Olive Garden, их iPhone начали показывать рекламу этих продуктов. Еще один истец рассказал, что получил рекламу медицинских услуг после консультации с лечащим врачом.

Иск, поданный в 2019 году, стал следствием разглашения информации, что записи Siri обрабатывали сотрудники Apple. Они слушали конфиденциальные данные, среди которых медицинская информация, переговоры о наркотиках и другие частные моменты.

Apple заявляет, что не признает обвинений и отрицает все претензии, но согласилась на урегулирование во избежание судебных издержек. Компания подчеркнула, что анализ некоторых записей Siri людьми не был скрыт, однако на момент подачи иска эта информация не была четко указана в политике конфиденциальности.

Суд предварительно одобрил мировое соглашение. Право на компенсацию получат все владельцы устройств Apple с Siri в США, чьи данные могли быть получены компанией между 17 сентября 2014 года и 31 декабря 2024 года.

В течение 45 дней будет создан специальный веб-сайт, где пользователи смогут подать заявки на возмещение. Заявки будут приниматься до 15 мая 2025 года. Каждый участник сможет получить до $20 за каждое из пяти попадающих под условия иска устройств.

Контекст

В 2019 году разгорелся скандал вокруг конфиденциальности данных пользователей Apple, связанный с голосовым ассистентом Siri. Расследование показало, что компания нанимала подрядчиков для прослушивания записей взаимодействия пользователей с Siri с целью улучшения качества сервиса. Эти подрядчики имели доступ к конфиденциальной информации, включая медицинские данные и частные разговоры, пишет The Guardian.

Позже газета сообщила, что после огласки Apple извинилась перед пользователями и объявила о прекращении программы оценки записей Siri. Компания также уволила более 300 работников, которые были вовлечены в эту программу.

В ответ на критику Apple внесла изменения в политику конфиденциальности, предоставив пользователям возможность выбора, разрешать ли анализ их записей для улучшения Siri. В компании также заверили, что такие оценки будут проводиться только штатными сотрудниками, а не сторонними подрядчиками.