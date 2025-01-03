Apple виплатить $95 млн через позов про шпигунство Siri: як це вплине на користувачів

Apple погодилася виплатити $95 млн для врегулювання колективного позову, який звинувачував компанію у незаконному записуванні розмов користувачів Siri. Позивачі стверджували, що голосовий асистент випадково активувався, записував розмови та передавав ці дані стороннім рекламодавцям, пише Reuters 3 січня.

Деталі

Двоє користувачів заявили, що після обговорення таких товарів, як кросівки Air Jordan та ресторани Olive Garden, їхні iPhone почали показувати рекламу цих продуктів. Ще один позивач розповів, що отримав рекламу медичних послуг після консультації з лікарем.

Позов, поданий у 2019 році, став наслідком розголошення інформації, що записи Siri обробляли працівники Apple. Вони слухали конфіденційні дані, серед яких медична інформація, переговори щодо наркотиків та інші приватні моменти.

Apple заявляє, що не визнає звинувачень і заперечує усі претензії, але погодилася на врегулювання, щоб уникнути судових витрат. Компанія наголосила, що аналіз деяких записів Siri людьми не був прихованим, однак на момент подання позову ця інформація не була чітко зазначена в політиці конфіденційності.

Суд попередньо схвалив мирову угоду. Право на компенсацію матимуть всі власники пристроїв Apple із Siri у США, чиї дані могли бути отримані компанією між 17 вересня 2014 року та 31 грудня 2024 року.

Протягом 45 днів буде створено спеціальний вебсайт, де користувачі зможуть подати заявки на відшкодування. Заявки прийматимуться до 15 травня 2025 року. Кожен учасник зможе отримати до $20 за кожен із п’яти пристроїв, що потрапляють під умови позову.

Контекст

У 2019 році розгорівся скандал навколо конфіденційності даних користувачів Apple, повʼязаний із голосовим асистентом Siri. Розслідування показали, що компанія наймала підрядників для прослуховування записів взаємодії користувачів із Siri з метою покращення якості сервісу. Ці підрядники мали доступ до конфіденційної інформації, включаючи медичні дані та приватні розмови, пише The Guardian.

Пізніше газета повідомила, що після розголосу Apple вибачилася перед користувачами та оголосила про припинення програми оцінки записів Siri. Компанія також звільнила понад 300 працівників, які були залучені до цієї програми.

У відповідь на критику Apple внесла зміни до політики конфіденційності, надавши користувачам можливість вибору, чи дозволяти аналіз їхніх записів для покращення Siri. Компанія також запевнила, що подібні оцінки будуть проводитися лише штатними співробітниками, а не сторонніми підрядниками.