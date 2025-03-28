AМКР обещает выплатить 13-ю зарплату и повысить ее с 1 мая

Криворожский горно-металлургический комбинат ПАО «ArcelorMittal Кривой Рог» (АМКР) планирует выплатить 13-ю зарплату по результатам 2024 года и повысить ее размер на 5–22% с 1 мая 2025 года. Об этом заявил генеральный директор АМКР Мауро Лонгобардо в своем обращении 28 марта.

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По его словам, основным испытанием для предприятия стало преодоление потери конкурентоспособности из-за резкого роста тарифов на энергоносители в Украине, перебоя с электроснабжением в результате российских атак, а также проблемы с обеспечением кадрами, происходившей на фоне падения рыночных цен на продукцию.

Он отметил, что в 2024 году загрузка металлургического производства составила всего 25–30% от довоенного уровня в первом и четвертом кварталах и 50% – во втором и третьем кварталах, в то время как горный департамент работал на 70% от довоенных мощностей.

Лонгобардо добавил, что, несмотря на рост производства основных видов продукции на 40–70% по сравнению с показателями 2023 года, по итогам 2024-го комбинат так и не достиг прибыльности, что сделало этот год третьим подряд убыточным. Он подчеркнул, что в сверхсложных условиях, которые сложно представить в мирное время, предприятие выстояло благодаря профессионализму и преданности работников, а также финансовой поддержке материнской компании, которая с начала войны инвестировала более $1 млрд.

Из-за сложной финансово-экономической ситуации и невыполнения показателей для 13-й зарплаты после переговоров с председателем ПО ПМГУ представителем трудового коллектива решено выплатить работникам предприятия и дочерних компаний вознаграждение за 2024 год в размере 50% среднемесячной зарплаты за отработанное время вместе с зарплатой за март 2025 года.

По итогам переговоров с главой ПО ПМГУ также договорено о дифференцированном повышении окладов работников предприятия и дочерних компаний с 1 мая 2025 года в пределах от 5% до 22%, что в среднем по предприятию составит 15%.

Лонгобардо отметил, что повышение зарплат будет индивидуальным, в зависимости от соответствия текущей оплаты среднерыночному уровню в Украине с учетом условий труда и справедливости, выразив надежду на скорый мир и важную роль предприятия в восстановлении страны.

Контекст

«АрселорМиттал Кривой Рог» является крупным налогоплательщиком и ключевым работодателем в Кривом Роге, а также одним из ведущих производителей металлопродукции в Украине. Предприятие с полным производственным циклом имеет мощности для выпуска более 6 млн т стали, более 5 млн т проката и более 5,5 млн т чугуна ежегодно.

В апреле 2024 года АМКР запустил доменную печь и почти удвоил производство стали и проката, несмотря на российские атаки на энергосистему. Производство стали выросло на 90% (с 86 000 т до 163 000 т), а проката – на 95% (с 78 000 т до 152 000 т) по сравнению с апрелем 2023 года.

По словам Мауро Лонгобардо в интервью Forbes Ukraine в ноябре 2024 года, из-за войны предприятие потеряло более $50 млн, преимущественно вследствие отключения электроэнергии.

В 2024 году Украина существенно нарастила металлургическое производство по сравнению с предыдущим годом. По данным «Укрметаллургпром» от 9 января, наибольший рост – 21,6% – зафиксирован в производстве стали.

Экспорт железорудного сырья из Украины за год составил 33,7 млн ​​т, что в 1,9 раза больше, чем в 2023-м, а черных металлов – 6,5 млн т, что на четверть превышает показатели предыдущего года, сообщила Гостаможслужба Украины.