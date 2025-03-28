AМКР обіцяє виплатити 13-ту зарплату та підвищити її з 1 травня

Криворізький гірничо-металургійний комбінат ПАТ «ArcelorMittal Кривий Ріг» (АМКР) планує виплатити 13-ту зарплату за результатами 2024 року та підвищити її розмір на 5–22% з 1 травня 2025 року. Про це заявив генеральний директор АМКР Мауро Лонгобардо у своєму зверненні 28 березня.
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Деталі
- За його словами, основним випробуванням для підприємства стало подолання втрати конкурентоспроможності через різке зростання тарифів на енергоносії в Україні, перебої з електропостачанням внаслідок російських атак, а також проблеми із забезпеченням кадрами, що відбувалося на тлі падіння ринкових цін на продукцію.
- Він зазначив, що в 2024 році завантаження металургійного виробництва становило лише 25–30% від довоєнного рівня в першому та четвертому кварталах і 50% – у другому та третьому кварталах, тоді як гірничий департамент працював на 70% від довоєнних потужностей.
- Лонгобардо додав, що, попри зростання виробництва основних видів продукції на 40–70% порівняно з показниками 2023 року, за підсумками 2024-го комбінат так і не досяг прибутковості, що зробило цей рік третім поспіль збитковим. Він наголосив, що в надскладних умовах, які важко уявити в мирний час, підприємство вистояло завдяки професіоналізму та відданості працівників, а також фінансовій підтримці материнської компанії, яка з початку війни інвестувала понад $1 млрд.
- Через складну фінансово-економічну ситуацію та невиконання показників для 13-ї зарплати, після переговорів із головою ПО ПМГУ представником трудового колективу вирішено виплатити працівникам підприємства та дочірніх компаній винагороду за 2024 рік у розмірі 50% середньомісячної зарплати за відпрацьований час разом із зарплатою за березень 2025 року.
- За підсумками переговорів із головою ПО ПМГУ також домовлено про диференційоване підвищення окладів працівників підприємства та дочірніх компаній із 1 травня 2025 року в межах від 5% до 22%, що в середньому по підприємству складе 15%.
- Лонгобардо зазначив, що підвищення зарплат буде індивідуальним, залежно від відповідності поточної оплати середньоринковому рівню в Україні з урахуванням умов праці та справедливості, висловивши надію на швидкий мир і важливу роль підприємства у відбудові країни.
Контекст
«АрселорМіттал Кривий Ріг» є значним платником податків і ключовим роботодавцем у Кривому Розі, а також одним із провідних виробників металопродукції в Україні. Підприємство з повним виробничим циклом має потужності для випуску понад 6 млн т сталі, більш як 5 млн т прокату та понад 5,5 млн т чавуну щорічно.
У квітні 2024 року АМКР запустив доменну піч і майже подвоїв виробництво сталі та прокату, незважаючи на російські атаки на енергосистему. Виробництво сталі зросло на 90% (з 86 000 т до 163 000 т), а прокату – на 95% (з 78 000 т до 152 000 т) порівняно з квітнем 2023-го.
За словами Мауро Лонгобардо в інтерв’ю Forbes Ukraine у листопаді 2024 року, через війну підприємство втратило понад $50 млн, переважно через відключення електроенергії.
У 2024-му Україна суттєво наростила металургійне виробництво порівняно з попереднім роком. За даними «Укрметалургпром» від 9 січня, найбільше зростання – 21,6% – зафіксовано у виробництві сталі.
Експорт залізорудної сировини з України за рік склав 33,7 млн т, що в 1,9 раза більше, ніж у 2023-му, а чорних металів – 6,5 млн т, що на чверть перевищує показники попереднього року, повідомила Держмитслужба України.
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