AМКР обіцяє виплатити 13-ту зарплату та підвищити її з 1 травня

Криворізький гірничо-металургійний комбінат ПАТ «ArcelorMittal Кривий Ріг» (АМКР) планує виплатити 13-ту зарплату за результатами 2024 року та підвищити її розмір на 5–22% з 1 травня 2025 року. Про це заявив генеральний директор АМКР Мауро Лонгобардо у своєму зверненні 28 березня.

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За його словами, основним випробуванням для підприємства стало подолання втрати конкурентоспроможності через різке зростання тарифів на енергоносії в Україні, перебої з електропостачанням внаслідок російських атак, а також проблеми із забезпеченням кадрами, що відбувалося на тлі падіння ринкових цін на продукцію.

Він зазначив, що в 2024 році завантаження металургійного виробництва становило лише 25–30% від довоєнного рівня в першому та четвертому кварталах і 50% – у другому та третьому кварталах, тоді як гірничий департамент працював на 70% від довоєнних потужностей.

Лонгобардо додав, що, попри зростання виробництва основних видів продукції на 40–70% порівняно з показниками 2023 року, за підсумками 2024-го комбінат так і не досяг прибутковості, що зробило цей рік третім поспіль збитковим. Він наголосив, що в надскладних умовах, які важко уявити в мирний час, підприємство вистояло завдяки професіоналізму та відданості працівників, а також фінансовій підтримці материнської компанії, яка з початку війни інвестувала понад $1 млрд.

Через складну фінансово-економічну ситуацію та невиконання показників для 13-ї зарплати, після переговорів із головою ПО ПМГУ представником трудового колективу вирішено виплатити працівникам підприємства та дочірніх компаній винагороду за 2024 рік у розмірі 50% середньомісячної зарплати за відпрацьований час разом із зарплатою за березень 2025 року.

За підсумками переговорів із головою ПО ПМГУ також домовлено про диференційоване підвищення окладів працівників підприємства та дочірніх компаній із 1 травня 2025 року в межах від 5% до 22%, що в середньому по підприємству складе 15%.

Лонгобардо зазначив, що підвищення зарплат буде індивідуальним, залежно від відповідності поточної оплати середньоринковому рівню в Україні з урахуванням умов праці та справедливості, висловивши надію на швидкий мир і важливу роль підприємства у відбудові країни.

Контекст

«АрселорМіттал Кривий Ріг» є значним платником податків і ключовим роботодавцем у Кривому Розі, а також одним із провідних виробників металопродукції в Україні. Підприємство з повним виробничим циклом має потужності для випуску понад 6 млн т сталі, більш як 5 млн т прокату та понад 5,5 млн т чавуну щорічно.

У квітні 2024 року АМКР запустив доменну піч і майже подвоїв виробництво сталі та прокату, незважаючи на російські атаки на енергосистему. Виробництво сталі зросло на 90% (з 86 000 т до 163 000 т), а прокату – на 95% (з 78 000 т до 152 000 т) порівняно з квітнем 2023-го.

За словами Мауро Лонгобардо в інтерв’ю Forbes Ukraine у листопаді 2024 року, через війну підприємство втратило понад $50 млн, переважно через відключення електроенергії.

У 2024-му Україна суттєво наростила металургійне виробництво порівняно з попереднім роком. За даними «Укрметалургпром» від 9 січня, найбільше зростання – 21,6% – зафіксовано у виробництві сталі.

Експорт залізорудної сировини з України за рік склав 33,7 млн т, що в 1,9 раза більше, ніж у 2023-му, а чорних металів – 6,5 млн т, що на чверть перевищує показники попереднього року, повідомила Держмитслужба України.