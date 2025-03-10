Гендиректор АMКР предложил европейским инвесторам создать СП для добычи полезных ископаемых

Генеральный директор ПАО «ArcelorMittal Кривой Рог» Мауро Лонгобардо призвал международных партнеров объединить усилия по развитию добычи природных ископаемых в регионе. Об этом он заявил на форуме «На пути к Конференции по восстановлению Украины 2025» в Милане.

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Он заявил, что у компании есть ресурсы, разрешения, оборудование, технологии и опыт в добыче полезных ископаемых для эффективного партнерства. Несмотря на войну, отключение электроэнергии, воздушные тревоги и нехватку кадров, «ArcelorMittal Кривой Рог» планирует наращивать производство.

Компания работает благодаря поддержке итальянских поставщиков: DANIELI, Ekoplant, ATOMAT, CEBA, Schnell, TRE ALTAMIRA, OLTEK.

Лонгобардо отметил, что «ArcelorMittal Кривой Рог» готов участвовать в восстановлении Украины после войны, используя шанс для реформ и интеграции в ЕС через международные практики в металлургии и горнодобывающей промышленности, что будет способствовать привлечению иностранных инвестиций.

Контекст

«ArcelorMittal Кривой Рог» – ключевой налогоплательщик и крупнейший работодатель Кривого Рога, а также один из ведущих производителей металла в Украине. Предприятие с полным циклом производства имеет мощности для выпуска более 6 млн т стали, 5 млн т проката и 5,5 млн т чугуна ежегодно.

В апреле 2024 года АМКР запустил доменную печь и увеличил выпуск стали и проката почти вдвое, несмотря на атаки России на энергосистему. Производство стали выросло на 90% (с 86 000 т до 163 000 т), проката – на 95% (с 78 000 т до 152 000 т) по сравнению с апрелем 2023 года.

В результате в 2024 году АМКР понес убытки более $50 млн, преимущественно из-за перебоев с электричеством, сообщил Лонгобардо в интервью Forbes Ukraine в ноябре 2024-го.

В 2024 году Украина нарастила металлургическое производство, в том числе стали – на 21,6%, по данным «Укрметаллургпрома» от 9 января. Экспорт железорудного сырья составил 33,7 млн ​​т (рост в 1,9 раза), черных металлов – 6,5 млн т (увеличение на 25%), по информации Гостаможслужбы.