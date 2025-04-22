Миллиардер Бернар Арно раскритиковал ЕС за провал торговых переговоров с США

Самый богатый человек Европы и генеральный директор компании LVMH Бернар Арно раскритиковал, как Евросоюз управляет торговыми связями с США, пишет Fortune . Глава Европейской комиссии Урсула фон дер Ляен заявила Politico , что «страны выстраиваются в очередь, чтобы работать» с блоком.

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Арно раскритиковал ЕС за провал торговых переговоров с США на ежегодном собрании акционеров LVMH в конце прошлой недели, предупредив, что компания, стоящая за Christian Dior, может перенести свою деятельность в США в случае торговой войны.

«Если это произойдет, виноват будет Брюссель», – заявил Арно, допустив, что «европейские страны должны попытаться руководить этими переговорами, а не оставлять их бюрократам».

76-летний глава LVMH подверг критике ЕС за то, что «он тратит слишком много времени на разработку правил, которые больше вредят бизнесу, чем помогают ему». Арно выразил свое разочарование волатильностью торговли из-за пошлин США, которые изначально были установлены на уровне более 20%, но президент США Дональд Трамп снизил их до 10% в начале этого месяца.

Арно по-прежнему намекал на расширение производства в США, тем более что у него тесные отношения с Трампом, которые продолжаются уже несколько десятилетий. Хотя LVMH утверждает, что пока не ощутила влияния пошлины на свой бизнес, это может быть только вопросом времени, когда это произойдет, если вовремя не будет заключено торговое соглашение.

ЕС находится под давлением, чтобы заключить соглашение с США как можно быстрее. Блок ранее предложил США пошлины «ноль на ноль», но Трамп отказал.

Глава Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен заявила Politico 22 апреля, что «страны выстраиваются в очередь, чтобы работать с нами». «В условиях все более непредсказуемой глобальной обстановки страны выстраиваются в очередь, чтобы работать с нами», – заявила глава Комиссии, не назвав ни Трампа, ни США.

В последние недели она общалась с лидерами Исландии, Новой Зеландии, Малайзии, Филиппин, Канады, Индии и Объединенных Арабских Эмиратов, которые искали «сильных, надежных партнеров».

Она заявила, что блок не откажется от ответа на пошлины США, если переговоры сорвутся. Фон дер Ляйен даже предупредила о множестве контрмер, к которым может прибегнуть ЕС, включая пошлины на цифровые услуги. В итоге она заявила, что отношения США и Европы уже никогда не будут прежними.

Контекст

Компании, большие и малые, стремятся к новостям на торговом фронте после недель неопределенности. Торговое соглашение будет означать, что США и Европа, являющиеся основными торговыми партнерами, наконец-то найдут общий язык.

Это особенно важно для европейских компаний, поскольку многие из самых крупных компаний представлены в США. Для таких гигантов рынка, как LVMH, американские покупатели являются критической массой, и компания надеется, что эта состоятельная группа сможет компенсировать вялость китайского спроса, усилившую замедление продаж предметов роскоши.

Последствия плана Трампа оставили фондовые рынки без денежных средств. Акции LVMH, получающей 25% своего дохода из США, упали более чем на 25% с начала года. Компания также потеряла корону самой дорогой компании класса люкс, уступив французскому конкуренту Hermès. По данным индекса миллиардеров Bloomberg, личное состояние Арно за этот период сократилось на $23,4 млрд. Он по-прежнему остается самым богатым человеком Европы.