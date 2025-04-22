Мільярдер Бернар Арно розкритикував ЄС за провал торгових переговорів зі США

Найбагатша людина Європи та генеральний директор компанії LVMH Бернар Арно розкритикував те, як Євросоюз управляє торговими звʼязками зі США, пише Fortune . Голова Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн заявила Politico , що «країни вишиковуються в чергу, щоб працювати» з блоком.

Деталі

Арно розкритикував ЄС за провал торгових переговорів зі США на щорічних зборах акціонерів LVMH наприкінці минулого тижня, попередивши, що компанія, яка стоїть за Christian Dior, може перенести свою діяльність у США у разі торгової війни.

«Якщо це станеться, винний буде Брюссель», – заявив Арно, припустивши, що «європейські країни повинні спробувати керувати цими переговорами, а не залишати їх бюрократам».

76-річний глава LVMH розкритикував ЄС за те, що «він витрачає надто багато часу на розробку правил, які більше шкодять бізнесу, аніж допомагають йому». Арно висловив своє розчарування волатильністю торгівлі через мита США, які спочатку були встановлені на рівні понад 20%, але президент США Дональд Трамп знизив їх до 10% на початку цього місяця.

Арно і раніше натякав на розширення виробництва в США, тим більше, що в нього тісні стосунки з Трампом, які тривають уже кілька десятиліть. Хоча LVMH стверджує, що поки не відчула впливу мита на свій бізнес, це може бути лише питанням часу, коли це станеться, якщо вчасно не буде укладено торговельну угоду.

ЄС перебуває під тиском, щоб укласти угоду зі США якнайшвидше. Блок раніше запропонував США мита «нуль на нуль», але Трамп відмовив.

Голова Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн заявила Politico 22 квітня, що «країни вишиковуються в чергу, щоб працювати з нами». «В умовах дедалі більш непередбачуваної глобальної обстановки країни вишиковуються в чергу, щоб працювати з нами», – заявила голова Комісії, не назвавши ні Трампа, ні США.

За останні тижні вона спілкувалася з лідерами Ісландії, Нової Зеландії, Малайзії, Філіппін, Канади, Індії та Обʼєднаних Арабських Еміратів, які шукали «сильних, надійних партнерів».

Вона заявила, що блок не відмовиться від відповіді на мита США, якщо переговори зірвуться. Фон дер Ляєн навіть попередила про безліч контрзаходів, до яких може вдатися ЄС, включаючи мита на цифрові послуги. Зрештою вона заявила, що відносини США та Європи вже ніколи не будуть колишніми.

Контекст

Компанії, великі та малі, прагнуть новин на торговому фронті після тижнів невизначеності. Торговельна угода означатиме, що США та Європа, які є основними торговими партнерами, нарешті порозуміються.

Це особливо важливо для європейських компаній, оскільки багато з найбільших компаній представлені в США. Для таких гігантів ринку, як LVMH, американські покупці є критичною масою, і компанія сподівається, що ця заможна група зможе компенсувати млявість китайського попиту, яка посилила уповільнення продажів предметів розкоші.

Наслідки плану Трампа залишили фондові ринки без коштів. Акції LVMH, яка одержує 25% свого доходу зі США, впали більш ніж на 25% з початку року. Компанія також втратила корону найдорожчої компанії класу люкс, поступившись французькому конкуренту Hermès. За даними індексу мільярдерів Bloomberg, особисті статки Арно за цей період скоротилися на $23,4 млрд. Він, як і раніше, залишається найбагатшою людиною Європи.