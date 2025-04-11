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Lavazza, BMW и другие. Ряд компаний планирует расширение в США для уменьшения последствий пошлин

Анита Прасад
Анита Прасад
Forbes

2 хв читання

Некоторые компании рассматривают возможность расширения своего присутствия или открытия филиалов в Соединенных Штатах, чтобы смягчить последствия масштабных пошлин президента Дональда Трампа, пишет Reuters 11 апреля.

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Ключевые факты

  • Генеральный директор итальянского производителя кофе премиум-класса Illycaffe рассмотрит возможность строительства завода в США, если его постигнут пошлины, заявил он 1 апреля.
  • Производитель шоколада Barry Callebaut планирует увеличить свое производство в США, чтобы противостоять последствиям «деструктивной среды».
  • Итальянский производитель кофе намерен продолжить экспансию в США. Lavazza, производящая на местном рынке около половины продукции, продаваемой в США, планирует увеличить объемы производства до 100%.
  • Поставщик Apple, компания Luxshare, изучает способы реагирования на пошлины путем переноса большего объема производства за пределы Китая, в том числе в США, заявила компания 9 апреля.
  • Японский автопроизводитель Nissan рассматривает возможность перенесения туда части внутреннего производства автомобилей, предназначенных для экспорта в США, сообщила газета Nikkei 5 апреля.
  • Швейцарский производитель лекарств Novartis планирует потратить $23 млрд на строительство и расширение 10 предприятий в США, сообщил он 10 апреля.
  • Руководство компании BMW заявило в апреле, что рассматривает возможность добавления смен на своем заводе в Спартанбурге (Южная Каролина) для увеличения производства до 80 000 единиц.
  • Часть компаний объявила о планах по расширению в США еще в начале года. В частности, в январе об этом заявили шведский производитель средств гигиены Essity, тайваньский производитель ноутбуков Compal, материнская компания Chrysler Stellantis, а также автопроизводитель VW. Компания LVMH, производящая предметы роскоши, сообщила, что «серьезно рассматривает» возможность наращивания своих производственных мощностей в США.
  • В феврале Audi, входящая в состав Volkswagen, объявила о планах расширить производство в Северной Америке, сосредоточившись на своих важнейших автомобилях для рынка США.
  • В марте итальянская алкогольная группа Campari заявила, что оценивает возможность расширения производства в США. Компания Honda будет производить гибридную модель Civic следующего поколения в американском штате Индиана, а не в Мексике, сообщили источники, знакомые с ситуацией. Тайваньский производитель микросхем TSMC в марте заявил, что расширяет инвестиции в США и планирует построить там в ближайшие годы пять заводов по производству микросхем. Генеральный директор Volvo заявил 5 марта, что компания может перенести часть производства в США в зависимости от тарифов.

Контекст

После возвращения в Белый дом в январе Трамп ввел пошлины на все товары из Китая в размере 20%; пригрозил введением пошлин на большинство товаров из Канады и Мексики в размере 25% и отложил их введение; ввел высокие пошлины на импорт стали и алюминия; объявил о введении пошлин на импортные автомобили в размере 25% и 2 апреля обнародовал глобальные взаимные пошлины.

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