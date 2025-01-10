«Auchan Украина» закроет единственный гипермаркет в Черновцах. Это уже третий украинский город, из которого французский ритейлер вышел за год

Гипермаркет «Auchan Украина» в Черновцах прекратит работу в апреле 2025 года, говорится в сообщении на сайте компании. Ритейлер продолжит работу в Киеве в онлайн-формате. Данное решение – часть стратегии оптимизации бизнес-процессов и стремительного развития электронной коммерции.

Ключевые факты

В онлайн-формате в Черновцах покупателям будут доступны товары повседневного спроса, кроме товаров фреш-группы.

«В 2024 году мы пересмотрели подходы к работе с убыточными объектами с целью оздоровить бизнес для дальнейшего роста и долгосрочной работы на рынке», – сообщила генеральный директор «Auchan Украина» Марта Труш.

В течение года компания «Auchan Украина» инвестировала в открытие мини-маркетов формата Pick Up Point, которые также выполняют роль точек выдачи заказов. В 2024 году ритейлер открыл в Киеве пять таких торговых точек.

Контекст

«Auchan Украина» работал в Черновцах по ул. Хотинский с 2017 года.

В апреле 2024 года ритейлер закрыл магазины в Запорожье и Кривом Роге после 14 лет работы. Свое решение в компании объяснили окончанием договора аренды. Его место в июне заняли супермаркеты «Сільпо».

В 2025 году компания планирует выйти из рынка РФ, об этом стало известно в октябре. Компания уже нашла покупателя на свой российский бизнес и находится на заключительной стадии переговоров, сообщило французское издание Le Figaro. Ключевая причина – условия для ведения бизнеса Auchan в России существенно ухудшились, в том числе из-за западных санкций.