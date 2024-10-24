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Французская группа Auchan нашла покупателя на свои активы в России – La Lettre

Юрий Тарасовский /Артем Галкин для Forbes Ukraine
Юрий Тарасовский
Forbes

1 хв читання

Французская сеть супермаркетов Auchan может продать свой бизнес в России. Об этом пишут местные La Lettre и Le Figaro. На российский рынок приходилось 10% мировых продаж группы, компания имеет в РФ 230 маркетингов.

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Подробности

  • Компания нашла «местного покупателя» и находится на завершающей стадии переговоров, отметила La Lettre.
  • По информации Le Figaro, группа рассматривает предложения от двух потенциальных покупателей.
  • Auchan за последние два года получила около 10 предложений по покупке ее сети из 230 магазинов у России, отметило издание.
  • Auchan планирует выйти не только с рынка РФ, но и из Венгрии. В Украине же французская группа хочет остаться.

Контекст

Власти РФ установили правила: иностранные компании, желающие свернуть работу в РФ, должны получить одобрение правительственной комиссии, а если сумма превышает 50 млрд рублей, то лично Путина. Новые правила оставляют продавцов ни с чем, писал ранее Bloomberg со ссылкой на источники. Скидка к цене актива должна составлять 60% (ранее 50%), а еще 35% (ранее 15%) нужно заплатить в бюджет в виде «налога на выход». Главная цель таких мер – оставить иностранные активы в РФ и не допустить оттока капитала.

Французская группа Auchan вышла на рынок РФ в 2002 году. После полномасштабного вторжения российское подразделение Auchan – ООО «Ашан» – работает автономно.

Российское юрлицо в 2023 году снизило выручку на 4,7%, до $2,3 млрд. Чистая прибыль в прошлом году сократилась почти в 10 раз, до $4,7 млн.

Гендиректор Auchan Ив Клод ранее заявил, что сеть продолжит работу в РФ, поскольку «действует в интересах гражданского населения».

Расследование The Insider совместно с Le Monde и Bellingcat показало, что российский Ашан с начала полномасштабного вторжения поставлял товары для российских военных на оккупированных территориях Украины. Снабжение военных позиционировалось как «гуманитарная помощь». В пресс-службе французского «Ашана» все опровергали и заявляли, что компания «вне политики».

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