Французская группа Auchan нашла покупателя на свои активы в России – La Lettre

Французская сеть супермаркетов Auchan может продать свой бизнес в России. Об этом пишут местные La Lettre и Le Figaro . На российский рынок приходилось 10% мировых продаж группы, компания имеет в РФ 230 маркетингов.

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Компания нашла «местного покупателя» и находится на завершающей стадии переговоров, отметила La Lettre.

По информации Le Figaro, группа рассматривает предложения от двух потенциальных покупателей.

Auchan за последние два года получила около 10 предложений по покупке ее сети из 230 магазинов у России, отметило издание.

Auchan планирует выйти не только с рынка РФ, но и из Венгрии. В Украине же французская группа хочет остаться.

Контекст

Власти РФ установили правила: иностранные компании, желающие свернуть работу в РФ, должны получить одобрение правительственной комиссии, а если сумма превышает 50 млрд рублей, то лично Путина. Новые правила оставляют продавцов ни с чем, писал ранее Bloomberg со ссылкой на источники. Скидка к цене актива должна составлять 60% (ранее 50%), а еще 35% (ранее 15%) нужно заплатить в бюджет в виде «налога на выход». Главная цель таких мер – оставить иностранные активы в РФ и не допустить оттока капитала.

Французская группа Auchan вышла на рынок РФ в 2002 году. После полномасштабного вторжения российское подразделение Auchan – ООО «Ашан» – работает автономно.

Российское юрлицо в 2023 году снизило выручку на 4,7%, до $2,3 млрд. Чистая прибыль в прошлом году сократилась почти в 10 раз, до $4,7 млн.

Гендиректор Auchan Ив Клод ранее заявил, что сеть продолжит работу в РФ, поскольку «действует в интересах гражданского населения».

Расследование The Insider совместно с Le Monde и Bellingcat показало, что российский Ашан с начала полномасштабного вторжения поставлял товары для российских военных на оккупированных территориях Украины. Снабжение военных позиционировалось как «гуманитарная помощь». В пресс-службе французского «Ашана» все опровергали и заявляли, что компания «вне политики».