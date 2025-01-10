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«Auchan Україна» закриє єдиний гіпермаркет у Чернівцях. Це вже третє місто, з якого французький ритейлер вийшов за рік

Микола Маранчак /Артем Галкін для Forbes Ukraine
Микола Маранчак
Forbes

1 хв читання

Гіпермаркет «Auchan Україна» у Чернівцях припинить роботу в квітні 2025 року, йдеться у повідомленні на сайті компанії. Ритейлер продовжить роботу в Чернівцях в онлайн-форматі. Це рішення є частиною стратегії оптимізації бізнес-процесів і стрімкого розвитку електронної комерції.

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Ключові факти

  • В онлайн-форматі в Чернівцях покупцям залишаться доступними товари повсякденного попиту, крім товарів фреш-групи.
  • «У 2024 році ми переглянули підходи до роботи зі збитковими об'єктами з метою оздоровити бізнес для подальшого зростання та довгострокової роботи на ринку», – повідомила генеральна директорка «Auchan Україна» Марта Труш.
  • Протягом року компанія «Auchan Україна» інвестувала у відкриття мінімаркетів формату Pick Up Point, які також виконують роль точок видачі замовлень. У 2024-му ритейлер відкрив у Києві пʼять таких торговельних точок.

Контекст

«Auchan Україна» працював у Чернівцях на вул. Хотинській з 2017 року.

У квітні 2024-го ритейлер закрив магазини у Запоріжжі та Кривому Розі після 14 років роботи. Своє рішення в компанії пояснили закінченням договору оренди. Його місце у червні зайняли супермаркети «Сільпо».

У 2025-му компанія планує вийти з ринку РФ, про це стало відомо у жовтні. Компанія вже знайшла покупця на свій російський бізнес та перебуває на заключній стадії переговорів, повідомило французьке видання Le Figaro. Ключова причина – умови для ведення бізнесу Auchan у Росії значно погіршилися, зокрема через західні санкції.

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