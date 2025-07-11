Сеть мультимаркетов «Аврора» открыла первый магазин в столице Румынии Бухаресте. Это 50-й магазин Aurora в этой стране, говорится в сообщении ритейлера.

Подробности

Новый магазин Aurora площадью 200 кв. м расположен по адресу Bucuresti, Calea Cringasi nr.29 sector 6 – в центре района Крингаши, в одноименном торговом комплексе.

Aurora успешно конкурирует на рынке Румынии. Индекс лояльности местных клиентов NPS выше украинского – примерно 80 против 60.

Масштабирование группы компаний «Аврора» в Румынии открывает новые возможности как местным, так и украинским производителям, отметили в компании. На сегодняшний день 27 украинских компаний уже экспортируют свою продукцию для реализации в магазинах сети Aurora в Румынии.

«Открытие в Бухаресте – это подтверждение доверия клиентов и значительный шаг в покорении европейского рынка. Мы гордимся тем, что можем представлять украинское качество за рубежом и открывать новые возможности для украинских производителей на международной арене», – отметил Тарас Панасенко, совладелец группы компаний «Аврора».

Первый магазин «Аврора» в Бухаресте. Фото: пресс-служба компании Первый магазин «Аврора» в Бухаресте. Фото: пресс-служба компании Фото пресс-служба сети «Аврора» Первый магазин «Аврора» в Бухаресте. Фото: пресс-служба компании Фото пресс-служба сети "Аврора" Первый магазин «Аврора» в Бухаресте. Фото: пресс-служба компании Первый магазин «Аврора» в Бухаресте. Фото: пресс-служба компании Фото пресс-служба сети "Аврора" Предыдущий слайд Следующий слайд

Контекст

Первый магазин Aurora в Румынии появился в октябре 2023 года в городе Сучава, что стало началом международного развития компании. В 2024-м был открыт распределительный центр в Бакеу, что обеспечило оптимизацию логистики.

«Аврора» – самая крупная и динамичная украинская торговая сеть в формате one dollar store. Первый маркет был открыт в Полтаве в 2011 году. Соучредители сети – Лев Жиденко, Леся Клименко, Тарас Панасенко.

В 2024 году ритейлер открыл 360 новых магазинов и приступил к международной экспансии. В 2025-м «Аврора» планирует открыть 340-350 новых магазинов.

В общей сложности сеть сейчас насчитывает 1738 магазинов в Украине и 50 магазинов в Румынии.

Выручка «Авроры» в 2024-м выросла на 42,5% и достигла 38,5 млрд грн без НДС, в первом квартале 2025-го – на 30,5%, до почти 11 млрд грн.