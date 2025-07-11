Мережа мультимаркетів «Аврора» відкрила перший магазин у столиці Румунії Бухаресті. Це 50-й магазин Aurora в цій країні, йдеться у повідомленні ритейлера.

Деталі

Новий магазин Aurora площею 200 кв. м розташований за адресою Bucuresti, Calea Cringasi nr.29 sector 6 – в центрі району Крингаші, в однойменному торговому комплексі.

Aurora успішно конкурує на ринку Румунії. Індекс лояльності місцевих клієнтів NPS вищий за український – приблизно 80 проти 60.

Масштабування групи компаній «Аврора» в Румунії відкриває нові можливості як для місцевих, так і для українських виробників, зазначили в компанії. На сьогодні 27 українських компаній вже експортують свою продукцію для реалізації в магазинах мережі Aurora в Румунії.

«Відкриття в Бухаресті – це підтвердження довіри клієнтів та вагомий крок у підкоренні європейського ринку. Ми пишаємося тим, що можемо представляти українську якість за кордоном і відкривати нові можливості для українських виробників на міжнародній арені», – зазначив Тарас Панасенко, співвласник групи компаній «Аврора».

Перший магазин «Аврора» в Бухаресті. Фото: пресслужба компанії Перший магазин «Аврора» в Бухаресті. Фото: пресслужба компанії Фото пресслужба мережі «Аврора» Перший магазин «Аврора» в Бухаресті. Фото: пресслужба компанії Фото пресслужба мережі "Аврора" Перший магазин «Аврора» в Бухаресті. Фото: пресслужба компанії Перший магазин «Аврора» в Бухаресті. Фото: пресслужба компанії Фото пресслужба мережі "Аврора" Попередній слайд Наступний слайд

Контекст

Перший магазин Aurora в Румунії зʼявився у жовтні 2023 року в м. Сучава, що стало початком міжнародного розвитку компанії. У 2024-му був відкритий розподільчий центр у місті Бакеу, що забезпечило оптимізацію логістики.

«Аврора» – найбільша і найдинамічніша українська торгова мережа у форматі one dollar store. Перший маркет відкрили у Полтаві в 2011 році. Співзасновники мережі – Лев Жиденко, Леся Клименко, Тарас Панасенко.

У 2024 році ритейлер відкрив 360 нових магазинів і розпочав міжнародну експансію. У 2025-му «Аврора» планує відкрити 340-350 нових магазинів.

Загалом мережа зараз нараховує 1738 магазинів в Україні і 50 магазинів у Румунії.

Виторг «Аврори» у 2024-му зріс на 42,5% і сягнув 38,5 млрд грн без ПДВ, у першому кварталі 2025-го – на 30,5%, до майже 11 млрд грн.