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«Аврора» відкрила 50-й магазин у Румунії, перший у Бухаресті

Юрій Тарасовський /Артем Галкін для Forbes Ukraine
Юрій Тарасовський
Forbes

1 хв читання

Мережа мультимаркетів «Аврора» відкрила перший магазин у столиці Румунії Бухаресті. Це 50-й магазин Aurora в цій країні, йдеться у повідомленні ритейлера. 

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Деталі

  • Новий магазин Aurora площею 200 кв. м розташований за адресою Bucuresti, Calea Cringasi nr.29 sector 6 – в центрі району Крингаші, в однойменному торговому комплексі.
  • Aurora успішно конкурує на ринку Румунії. Індекс лояльності місцевих клієнтів NPS вищий за український – приблизно 80 проти 60.
  • Масштабування групи компаній «Аврора» в Румунії відкриває нові можливості як для місцевих, так і для українських виробників, зазначили в компанії. На сьогодні 27 українських компаній вже експортують свою продукцію для реалізації в магазинах мережі Aurora в Румунії. 
  • «Відкриття в Бухаресті – це підтвердження довіри клієнтів та вагомий крок у підкоренні європейського ринку. Ми пишаємося тим, що можемо представляти українську якість за кордоном і відкривати нові можливості для українських виробників на міжнародній арені», – зазначив Тарас Панасенко, співвласник групи компаній «Аврора».
«Аврора» відкрила 50-й магазин у Румунії, перший у Бухаресті /Фото 1

Перший магазин «Аврора» в Бухаресті. Фото: пресслужба компанії

пресслужба мережі «Аврора»

Перший магазин «Аврора» в Бухаресті. Фото: пресслужба компанії Фото пресслужба мережі «Аврора»

пресслужба мережі "Аврора"

Перший магазин «Аврора» в Бухаресті. Фото: пресслужба компанії Фото пресслужба мережі "Аврора"

«Аврора» відкрила 50-й магазин у Румунії, перший у Бухаресті /Фото 2

Перший магазин «Аврора» в Бухаресті. Фото: пресслужба компанії

пресслужба мережі "Аврора"

Перший магазин «Аврора» в Бухаресті. Фото: пресслужба компанії Фото пресслужба мережі "Аврора"

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Контекст

Перший магазин Aurora в Румунії зʼявився у жовтні 2023 року в м. Сучава, що стало початком міжнародного розвитку компанії. У 2024-му був відкритий розподільчий центр у місті Бакеу, що забезпечило оптимізацію логістики.

«Аврора» – найбільша і найдинамічніша українська торгова мережа у форматі one dollar store. Перший маркет відкрили у Полтаві в 2011 році. Співзасновники мережі – Лев Жиденко, Леся Клименко, Тарас Панасенко.

У 2024 році ритейлер відкрив 360 нових магазинів і розпочав міжнародну експансію. У 2025-му «Аврора» планує відкрити 340-350 нових магазинів.

Загалом мережа зараз нараховує 1738 магазинів в Україні і 50 магазинів у Румунії.

Виторг «Аврори» у 2024-му зріс на 42,5% і сягнув 38,5 млрд грн без ПДВ, у першому кварталі 2025-го – на 30,5%, до майже 11 млрд грн.

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