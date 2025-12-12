Центробанк России впервые прокомментировал предложение Еврокомиссии использовать его замороженные активы и заявил, что будет оспаривать любые подобные действия в международных инстанциях. Параллельно банк подал иск в московский суд против депозитария Euroclear, где хранятся большинство активов. Об этом говорится в двух отдельных пресс-релизах ЦБ РФ.

Детали

Банк России назвал механизмы «прямого или косвенного использования» его активов незаконными, противоречащими международному праву и нарушающими принципы суверенного иммунитета.

Банк пообещал оспаривать любые действия, связанные с использованием замороженных активов, во всех доступных компетентных органах и добиваться выполнения решений на территории стран-членов ООН.

Позже центробанк сообщил, что подал иск в Арбитражный суд Москвы против бельгийского депозитария Euroclear.

Российский центробанк обвиняет депозитарий в «незаконных действиях», якобы нанесших регулятору ущерб из-за невозможности распоряжаться деньгами и ценными бумагами. Информацию о сумме иска банк не раскрыл.

Контекст

В 2022 году западные страны заморозили около €260 млрд активов российского центробанка, из которых около €190 млрд хранятся в Euroclear. Прибыль от этих средств депозитарий направляет на поддержку Украины, а в ЕС неоднократно обсуждали возможность конфискации замороженных активов, но в итоге отказались от этого варианта.

В 2025 году Еврокомиссия предложила предоставить Украине «репарационный кредит» на €140 млрд под залог российских замороженных активов. План предусматривает, что Украина вернет средства после завершения войны, когда Россия компенсирует нанесенный ущерб.

24 октября Бельгия заблокировала предоставление Украине «репарационного кредита» на €140 млрд, который должны были финансировать за счет доходов от замороженных российских активов.

Бельгия, на территории которой расположен Euroclear, опасается репутационных и финансовых рисков и требует железных гарантий, что финансовые риски или возможные шаги Москвы не лягут только на нее.

Франция и несколько других стран не хотят предоставлять национальные гарантии по займу, а ЕЦБ отказался обеспечивать Euroclear экстренной ликвидностью.