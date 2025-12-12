Центробанк Росії вперше прокоментував пропозицію Єврокомісії використати його заморожені активи та заявив, що оскаржуватиме будь-які подібні дії в міжнародних інстанціях. Паралельно банк подав позов до московського суду проти депозитарію Euroclear, де зберігаються більшість активів. Про це йдеться в двох окремих пресрелізах ЦБ РФ.

Деталі

Банк Росії назвав механізми «прямого чи опосередкованого використання» його активів незаконними та такими, що суперечать міжнародному праву і порушують принципи суверенного імунітету.

Банк пообіцяв оскаржувати будь-які дії, пов’язані з використанням заморожених активів, у всіх доступних компетентних органах та добиватися виконання рішень на території країн-членів ООН.

Пізніше центробанк повідомив, що подав позов до Арбітражного суду Москви проти бельгійського депозитарію Euroclear.

Російський центробанк звинувачує депозитарій у «незаконних діях», що нібито завдали регулятору збитків через неможливість розпоряджатися грошима і цінними паперами. Інформацію про суму позову банк не розкрив.

Контекст

У 2022 році західні країни заморозили близько €260 млрд активів російського центробанку, з яких приблизно €190 млрд зберігаються в Euroclear. Прибуток від цих коштів депозитарій спрямовує на підтримку України, а в ЄС неодноразово обговорювали можливість конфіскації заморожених активів, але зрештою відмовилися від цього варіанту.

У 2025 році Єврокомісія запропонувала надати Україні «репараційний кредит» на €140 млрд під заставу російських заморожених активів. План передбачає, що Україна поверне кошти після завершення війни, коли Росія компенсує завдані збитки.

24 жовтня Бельгія заблокувала надання Україні «репараційного кредиту» на €140 млрд, який мали фінансувати за рахунок доходів від заморожених російських активів.

Бельгія, на території якої розташований Euroclear, побоюється репутаційних та фінансових ризиків і вимагає залізних гарантій, що фінансові ризики чи можливі кроки Москви не ляжуть лише на неї.

Франція та кілька інших країн не хочуть надавати національні гарантії за позикою, а ЄЦБ відмовився забезпечувати Euroclear екстреною ліквідністю.