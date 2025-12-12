Центробанк Росії вперше прокоментував пропозицію Єврокомісії використати його заморожені активи та заявив, що оскаржуватиме будь-які подібні дії в міжнародних інстанціях. Паралельно банк подав позов до московського суду проти депозитарію Euroclear, де зберігаються більшість активів. Про це йдеться в двох окремих пресрелізах ЦБ РФ.
Купуйте річну передплату на шість журналів Forbes Ukraine за 1259 грн замість
1799 грн. Якщо ви цінуєте якість, глибину та силу реального досвіду, ця передплата саме для вас. В період акції Christmas sale діє знижка 30% 🎁
Деталі
- Банк Росії назвав механізми «прямого чи опосередкованого використання» його активів незаконними та такими, що суперечать міжнародному праву і порушують принципи суверенного імунітету.
- Банк пообіцяв оскаржувати будь-які дії, пов’язані з використанням заморожених активів, у всіх доступних компетентних органах та добиватися виконання рішень на території країн-членів ООН.
- Пізніше центробанк повідомив, що подав позов до Арбітражного суду Москви проти бельгійського депозитарію Euroclear.
- Російський центробанк звинувачує депозитарій у «незаконних діях», що нібито завдали регулятору збитків через неможливість розпоряджатися грошима і цінними паперами. Інформацію про суму позову банк не розкрив.
Контекст
У 2022 році західні країни заморозили близько €260 млрд активів російського центробанку, з яких приблизно €190 млрд зберігаються в Euroclear. Прибуток від цих коштів депозитарій спрямовує на підтримку України, а в ЄС неодноразово обговорювали можливість конфіскації заморожених активів, але зрештою відмовилися від цього варіанту.
У 2025 році Єврокомісія запропонувала надати Україні «репараційний кредит» на €140 млрд під заставу російських заморожених активів. План передбачає, що Україна поверне кошти після завершення війни, коли Росія компенсує завдані збитки.
24 жовтня Бельгія заблокувала надання Україні «репараційного кредиту» на €140 млрд, який мали фінансувати за рахунок доходів від заморожених російських активів.
Бельгія, на території якої розташований Euroclear, побоюється репутаційних та фінансових ризиків і вимагає залізних гарантій, що фінансові ризики чи можливі кроки Москви не ляжуть лише на неї.
Франція та кілька інших країн не хочуть надавати національні гарантії за позикою, а ЄЦБ відмовився забезпечувати Euroclear екстреною ліквідністю.
Ви знайшли помилку чи неточність?
Залиште відгук для редакції. Ми врахуємо ваші зауваження якнайшвидше.