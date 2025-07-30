ПриватБанк получил долгожданное решение иностранного суда по делу против бывших акционеров Игоря Коломойского и Геннадия Боголюбова – Высокий суд Лондона принял сторону госбанка и обязал экс-владельцев компенсировать выведенные оттуда средства. Пока речь идет о $1,7 млрд, но с процентами сумма, вероятно, превысит $2 млрд. Однако это еще не последнее судебное разбирательство по этому делу. Подробный разбор многолетней баталии государственного ПриватБанка и экс-акционеров