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Восемь лет, сотни страниц и «отсрочка» до октября. Суд Лондона обязал Коломойского и Боголюбова выплатить выведенные из ПриватБанка миллиарды. Что дальше?

Павел Калашник
Павел Калашник
Forbes
Дария Дзысюк
Дария Дзысюк
Forbes

7 хв читання

Справа ПриватБанку та Коломойського і Боголюбова /Getty Images/Shutterstock/Коллаж Александра Карасева/Анна Наконечная

«Господин Коломойский, кажется, считал себя выше закона», — высказался судья Высокого суда Лондона Трауэр в итоговом разделе решения по делу ПриватБанка Фото Getty Images/Shutterstock/Коллаж Александра Карасева/Анна Наконечная

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ПриватБанк получил долгожданное решение иностранного суда по делу против бывших акционеров Игоря Коломойского и Геннадия Боголюбова – Высокий суд Лондона принял сторону госбанка и обязал экс-владельцев компенсировать выведенные оттуда средства. Пока речь идет о $1,7 млрд, но с процентами сумма, вероятно, превысит $2 млрд. Однако это еще не последнее судебное разбирательство по этому делу. Подробный разбор многолетней баталии государственного ПриватБанка и экс-акционеров

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Высокий суд Лондона после года подготовки обнародовал решение по делу государственного ПриватБанка против бывших акционеров Игоря Коломойского и Геннадия Боголюбова.

Экс-владельцы должны компенсировать банку нанесенный ущерб, который оценивали в $1,9 млрд. Окончательную сумму суд определит во время слушания в октябре.

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