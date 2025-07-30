Прослухати матеріал
Прослухати матеріал
08:21 хвилин
ПриватБанк получил долгожданное решение иностранного суда по делу против бывших акционеров Игоря Коломойского и Геннадия Боголюбова – Высокий суд Лондона принял сторону госбанка и обязал экс-владельцев компенсировать выведенные оттуда средства. Пока речь идет о $1,7 млрд, но с процентами сумма, вероятно, превысит $2 млрд. Однако это еще не последнее судебное разбирательство по этому делу. Подробный разбор многолетней баталии государственного ПриватБанка и экс-акционеров
Купуйте річну передплату на 6 журналів Forbes Ukraine зі змістовними матеріалами, рейтингами та аналітикою від 1 350 грн.
Высокий суд Лондона после года подготовки обнародовал решение по делу государственного ПриватБанка против бывших акционеров Игоря Коломойского и Геннадия Боголюбова.
Экс-владельцы должны компенсировать банку нанесенный ущерб, который оценивали в $1,9 млрд. Окончательную сумму суд определит во время слушания в октябре.
Вы нашли ошибку или неточность?
Оставьте отзыв для редакции. Мы учтем ваши замечания как можно скорее.