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ПриватБанк в октябре может приступить к взысканию активов Коломойского и Боголюбова на $2 млрд. Будет ли им чем рассчитаться?

Игорь Орел /Артем Галкин для Forbes Ukraine
Игорь Орел
Forbes

4 хв читання

Чим володіють Коломойський та Боголюбов? /Viktor Kovalchuk/Global Images Ukraine via Getty Images

Чем владеют Коломойский и Боголюбов? Фото Viktor Kovalchuk/Global Images Ukraine via Getty Images

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Высокий суд Лондона в конце июля обязал экс-владельцев ПриватБанка Игоря Коломойского и Геннадия Боголюбова компенсировать выведенные из банка около $2 млрд. Какие деньги и активы может получить ПриватБанк?

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Игорь Коломойский, 62, и Геннадий Боголюбов, 63, проиграли ПриватБанку в восьмилетней судебной битве. Теперь бизнесмены должны компенсировать выведенные из банка денежные средства.

Речь идет о «чистой» сумме в $1,7 млрд. Однако окончательный чек суд определит в октябре. Сумма может возрасти, поскольку бизнесмены должны оплатить судебный сбор и проценты.

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