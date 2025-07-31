Высокий суд Лондона в конце июля обязал экс-владельцев ПриватБанка Игоря Коломойского и Геннадия Боголюбова компенсировать выведенные из банка около $2 млрд. Какие деньги и активы может получить ПриватБанк?

Игорь Коломойский, 62, и Геннадий Боголюбов, 63, проиграли ПриватБанку в восьмилетней судебной битве. Теперь бизнесмены должны компенсировать выведенные из банка денежные средства.

Речь идет о «чистой» сумме в $1,7 млрд. Однако окончательный чек суд определит в октябре. Сумма может возрасти, поскольку бизнесмены должны оплатить судебный сбор и проценты.