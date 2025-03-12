Дело нелегальных казино. БЭБ хочет заочно осудить совладелицу Айбокс Банка и конфисковать ее имущество

Детективы Бюро экономической безопасности обратились в суд с ходатайством о проведении специального досудебного расследования по делу совладелицы Айбокс Банка Алены Шевцовой, сообщает пресс-служба БЭБ. Речь идет об «отмывании» около 5 млрд грн для нелегальных казино.

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В ходе следствия детективы установили, что подозреваемые, в частности акционеры банка, организовали схему легализации средств с использованием «мискодинга». Для этого было создано более 20 подконтрольных компаний, открывших счета в банке.

Игроки нелегальных онлайн-казино зачисляли деньги на реквизиты упоминавшихся компаний для пополнения своих игровых аккаунтов. В назначении платежа они указывали на оплату несуществующих товаров и услуг.

На основании собранных доказательств детективы БЭБ сообщили Шевцовой подозрение и объявили ее в розыск. Пока Шевцова скрывается за границей.

Учитывая укрывательство подозреваемых за границей, руководствуясь положениями статьи 297-1 Уголовного процессуального кодекса Украины «Общие положения специального досудебного расследования», детективы БЭБ обратились в Лычаковский районный суд г. Львова с ответным ходатайством. Ранее такой механизм был применен к Медведчуку, Деркачу и другим беглецам, предателям, российским военным преступникам и фигурантам громких коррупционных кейсов.

Шевцова и две пособницы обвиняются в совершении преступлений по статьям 203-2 и 209 Уголовного кодекса Украины.

и Уголовного кодекса Украины. В то же время адвокаты подозреваемой всячески затягивают расследование, говорится в сообщении БЭБ. В частности, по делу постоянно меняются защитники, которые каждый раз требуют время на ознакомление с материалами и инициируют переносы рассмотрения дела.

Контекст

7 марта НБУ отозвал лицензию Айбокс Банка за многочисленные нарушения правил финансового мониторинга. Этому предшествовало расследование СБУ и Бюро экономической безопасности о том, что банк мог получать более 2,5 млрд грн теневой прибыли в год от сотрудничества с игорным бизнесом.

В частности, банк обвиняли в ненадлежащем выполнении обязанностей по «проверке клиентов, риск деловых отношений с которыми высок, которые осуществляли деятельность по предоставлению услуг по организации и проведению соревнований по спортивному покеру».