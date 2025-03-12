Справа нелегальних казино. БЕБ хоче заочно засудити співвласницю Айбокс Банку та конфіскувати її майно

Детективи Бюро економічної безпеки звернулись до суду з клопотанням про здійснення спеціального досудового розслідування у справі співвласниці Айбокс Банку, повідомляє пресслужба БЕБ. Ймовірно, мова йде про Альону Шевцову, яка разом з Володимиром Дробутом була власницею банку на момент його виводу з ринку.

Деталі

Детективи БЕБ звернулися до суду, з клопотанням про здійснення спеціального досудового розслідування у справі власниці Айбокс банку. У релізі слідчі прямо не називають особу, але, ймовірно, мова йде про Альону Шевцову. Вона вперше зʼявилась серед власників банку наприкінці 2020 року, а напочатку 2023-го була єдиною жінкою-власницею Айбокс.

Детективи БЕБ вказують, що мова йде про «відмивання» близько 5 млрд грн для нелегальних казино.

Детективи стверджують, що підозрювані, зокрема акціонери банку, організували схему легалізації коштів із використанням «міскодингу» . Для цього було створено нібито понад 20 підконтрольних компаній, які відкрили рахунки в банку.

. Для цього було створено нібито понад 20 підконтрольних компаній, які відкрили рахунки в банку. У разі схвального рішення суду спецпроцедура дозволить слідчим оголосити про заочний арешт та конфіскацію майна власниці Айбокс банку.

Контекст

7 березня НБУ відкликав ліцензію Айбокс Банку за численні порушення правил фінансового моніторингу. Цьому передувало розслідування СБУ та Бюро економічної безпеки про те, що банк міг отримувати понад 2,5 млрд грн тіньового прибутку на рік від співпраці з гральним бізнесом.

Зокрема, банку закидали неналежне виконання обов’язків із «перевірки клієнтів, ризик ділових відносин з якими є високим, які здійснювали діяльність із надання послуг з організації та проведення змагань зі спортивного покеру».

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