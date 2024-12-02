Бизнес в ноябре ухудшил оценки своей деятельности – НБУ

В ноябре индекс ожиданий деловой активности (ИОДА) составил 47,2 против 49,4 в октябре, сообщила пресс-служба НБУ 2 декабря. Таким образом, бизнес из-за сезонности и ряда сдерживающих факторов ослабил свои ожидания. Для сравнения: в ноябре прошлого года ИОДА составил 49,1.

Значение индекса колеблется от 0 до 100: уровень выше 50,0 свидетельствует об улучшении ситуации; ниже 50,0 – об ухудшении.