Бизнес в ноябре ухудшил оценки своей деятельности – НБУ

В ноябре индекс ожиданий деловой активности (ИОДА) составил 47,2 против 49,4 в октябре, сообщила пресс-служба НБУ 2 декабря. Таким образом, бизнес из-за сезонности и ряда сдерживающих факторов ослабил свои ожидания. Для сравнения: в ноябре прошлого года ИОДА составил 49,1.
Значение индекса колеблется от 0 до 100: уровень выше 50,0 свидетельствует об улучшении ситуации; ниже 50,0 – об ухудшении.
Ключевые факты
- Ухудшению ожиданий бизнеса в ноябре способствовал ряд факторов, включая усиление интенсивности боевых действий, возобновление отключений электроэнергии из-за российских атак, дальнейший рост затрат на энергию, оплату труда и логистику, ускорение инфляции, значительный дефицит квалифицированных кадров, а также сезонность.
- Предприятия торговли единственные положительно оценили свою деловую активность благодаря устоявшемуся внутреннему спросу и достаточному предложению товаров: секторальный индекс в ноябре составил 51,4 (в октябре – 51,9, в ноябре 2023-го – 50,9).
- Предприятия промышленности ослабили оценки экономических перспектив ноября, учитывая ухудшение ситуации, перебои с энергоснабжением и рост производственных затрат: секторальный индекс в ноябре составил 46,7 (в октябре – 49,8, в ноябре прошлого года – 49,2).
- Предприятия сферы услуг также ослабили оценки результатов своей деятельности на фоне роста затрат на логистику, дефицита электроэнергии и нехватки квалифицированных кадров: секторальный индекс составил 44,8 в ноябре (в октябре – 47,2, в ноябре 2023 – 48,4).
- Предприятия строительства предоставили пессимистичные оценки своих текущих экономических результатов, учитывая сезонное замедление темпов строительства дорог и инфраструктуры, а также нехватку квалифицированных работников: секторальный индекс в ноябре составил 43,6 по сравнению с 49,6 в октябре и 40,6 в ноябре прошлого года.
- Предприятия промышленности, строительства и услуг ожидали более низких темпов роста цен или тарифов на собственную продукцию или услуги, только респонденты торговли ожидали их незначительного усиления.
- Ситуация на рынке труда остается сложной, респонденты всех опрошенных секторов ожидали сокращения количества персонала, наиболее существенно – в сфере услуг.
Контекст
Ежемесячный опрос предприятий проводился с 4 по 21 ноября 2024 года. В опросе приняли участие 504 предприятия. Среди опрошенных предприятий 44,2% компании промышленности, 27,6% сферы услуг, 23,4% торговли, 4,8% строительства; 29,6% респондентов – крупные предприятия, 28,8% – средние, 41,7% – малые.
31,7% опрошенных предприятий осуществляют экспортные и импортные операции, 10,1% – только экспортные операции, 18,3% – только импортные операции, 39,9% – не осуществляют внешнеэкономические операции.
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