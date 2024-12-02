Бізнес у листопаді погіршив оцінки своєї діяльності – НБУ

У листопаді індекс очікувань ділової активності (ІОДА) становив 47,2 проти 49,4 у жовтні, повідомила пресслужба НБУ 2 грудня. Таким чином, бізнес через сезонність і низку стримуючих чинників послабив свої очікування. Для порівняння: в листопаді минулого року ІОДА становив 49,1.

Значення індексу коливається від 0 до 100: рівень вище 50,0 свідчить про поліпшення ситуації; нижче 50,0 – про погіршення.