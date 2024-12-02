Бізнес у листопаді погіршив оцінки своєї діяльності – НБУ

У листопаді індекс очікувань ділової активності (ІОДА) становив 47,2 проти 49,4 у жовтні, повідомила пресслужба НБУ 2 грудня. Таким чином, бізнес через сезонність і низку стримуючих чинників послабив свої очікування. Для порівняння: в листопаді минулого року ІОДА становив 49,1.
Значення індексу коливається від 0 до 100: рівень вище 50,0 свідчить про поліпшення ситуації; нижче 50,0 – про погіршення.
Ключові факти
- Погіршенню очікувань бізнесу в листопаді сприяла низка чинників, зокрема посилення інтенсивності бойових дій, поновлення відключень електроенергії через російські атаки, подальше зростання витрат на енергію, оплату праці та логістику, пришвидшення інфляції, значний дефіцит кваліфікованих кадрів, а також сезонність.
- Підприємства торгівлі єдині позитивно оцінили свою ділову активність завдяки сталому внутрішньому попиту та достатній пропозиції товарів: секторальний індекс у листопаді становив 51,4 (у жовтні – 51,9, у листопаді 2023-го – 50,9).
- Підприємства промисловості послабили оцінки економічних перспектив листопада, зважаючи на погіршення безпекової ситуації, перебої з енергопостачанням та зростання виробничих витрат: секторальний індекс у листопаді становив 46,7 (у жовтні – 49,8, у листопаді минулого року – 49,2).
- Підприємства сфери послуг також послабили оцінки результатів своєї діяльності на тлі зростання витрат на логістику, дефіцит електроенергії та брак кваліфікованих кадрів: секторальний індекс становив 44,8 у листопаді (у жовтні – 47,2, у листопаді 2023-го – 48,4).
- Підприємства будівництва надали найпесимістичніші оцінки своїх поточних економічних результатів, зважаючи на сезонне сповільнення темпів будівництва доріг та інфраструктури, а також брак кваліфікованих працівників: секторальний індекс у листопаді становив 43,6 проти 49,6 у жовтні і 40,6 у листопаді минулого року.
- Підприємства промисловості, будівництва та послуг очікували нижчих темпів зростання цін чи тарифів на власну продукцію або послуги, лише респонденти торгівлі очікували на їх незначне посилення.
- Ситуація на ринку праці залишається складною, респонденти всіх опитаних секторів очікували скорочення кількості персоналу, найсуттєвіше – у сфері послуг.
Контекст
Щомісячне опитування підприємств проводилося з 4 до 21 листопада 2024 року. В опитуванні взяли участь 504 підприємства. Серед опитаних підприємств 44,2% – компанії промисловості, 27,6% – сфери послуг, 23,4% – торгівлі, 4,8% – будівництва; 29,6% респондентів – великі підприємства, 28,8% – середні, 41,7% – малі.
31,7% опитаних підприємств здійснюють експортні та імпортні операції, 10,1% – лише експортні операції, 18,3% – лише імпортні операції, 39,9% – не здійснюють зовнішньоекономічних операцій.
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