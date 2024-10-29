Boeing залучив $21 млрд під час одного з найбільших в історії продажів власних акцій

Американська Boeing Co. є одним із найбільших у світі виробників авіаційної, космічної та військової техніки.

Компанія Boeing Co. залучила близько $21 млрд під час розширеного продажу акцій, одного з найбільших в історії компанії, пише Bloomberg . Це дозволило зміцнити її баланс у спробі запобігти потенційному зниженню кредитного рейтингу.

Ключові факти

Американський авіавиробник продав 112,5 млн звичайних акцій по $143 за штуку, згідно із заявою. Акції оцінили зі знижкою близько 7,7% до ціни закриття пʼятниці в $155,01. Boeing також продав депозитарні акції на $5 млрд.

Вливання коштів стало одним із найнагальніших завдань нового генерального директора Келлі Ортберг у період фінансових потрясінь для авіавиробника.

Баланс Boeing вже був порушений через пандемію, а до цього – через дві фатальні авіакатастрофи за участю його літаків 737 Max. Тепер триває страйк робітників, який паралізує виробництво.

Компанія знаходиться на шляху до спалювання близько $4 млрд готівкою у четвертому кварталі, що призведе до відтоку грошових коштів близько $14 млрд за рік. Авіавиробник розраховує продовжити спалювання готівки у першій половині наступного року.

Контекст

Boeing потребує капіталовкладення для підтримки свого інвестиційного рейтингу та фінансування свого можливого відновлення після страйку робітників, який триває вже сьомий тиждень.

Робітники заводу Boeing минулого тижня проголосували за те, щоб відхилити останню пропозицію компанії щодо контракту, яка передбачала підвищення заробітної плати на 35% протягом чотирьох років. Компанія планує скоротити штат приблизно на 10%, причому скорочення потенційно можуть торкнутися керівників і менеджерів, повідомив генеральний директор Келлі Ортберг у службовій записці для співробітників 11 жовтня.

Акції американського авіавиробника впали більш ніж на 40% цього року.