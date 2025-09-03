Украинский кластер по военным технологиям Brave1 объявил два новых конкурса для развития отечественной ракетной программы. Участники смогут получить более 100 млн грн на свои разработки, сообщил первый вице-премьер Михаил Федоров.

Подробности

Речь идет о создании тактических баллистических ракет – «украинского Himars» и зенитных ракетных комплексов для противодействия беспилотникам.

Подать заявку на участие в новых конкурсах можно до 9 сентября. После проверки и подписания NDA у разработчиков будет шанс получить более 100 млн грн на реализацию своих проектов.

В прошлом году правительство сняло барьеры для частного производства ракет и приняло ряд постановлений, открывших путь украинским компаниям к разработке собственных образцов вооружения, отметил Федоров.

Контекст

В рамках программы Brave1 уже запущены грантовые конкурсы, благодаря которым частные производители могут довести свои разработки до боевой готовности.

Одним из примеров первый вице-премьер назвал двигатель от Scopa Industries, созданный при грантовой поддержке Brave1. Этот реактивный двигатель с автозапуском обеспечивает полет ракеты на расстояние до 250 км, а компания уже снабжает его другим украинским разработчикам.

В августе этого года президент Владимир Зеленский объявил, что в конце 2025 года и начале 2026-го в Украине планируется начать серийное производство ракеты «Фламинго» с дальностью полета 3000 километров.