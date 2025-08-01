Бывшая глава Brave1 Наталья Кушнерская присоединилась к компании Roboneers на должность главного операционного директора. Об этом она сообщила на LinkedIn 1 августа.

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Кушнерская заявила, что ее опыт в создании систем на национальном уровне вместе с техническими и производственными возможностями Roboneers будет способствовать развитию автономных технологий для боевых действий.

По ее словам, масштабирование наземных роботизированных комплексов (НРК) важно для Украины.

Контекст

Компания Roboneers с 2014 г. объединяет IT-специалистов, инженеров и бывших военнослужащих для разработки беспилотных летательных аппаратов, модулей с дистанционным управлением, программного обеспечения и платформ ситуационной осведомленности, а также наземных роботизированных систем. Самые известные продукты компании – боевой модуль «Шабля», наземный боевой дрон Ironclad, платформы «Рысь» и Camel.

Кушнерская возглавляла Brave1 с момента его основания в 2023 году. В начале 2025 года Brave1 и Украинский фонд стартапов объединили в Фонд развития инноваций, который она также возглавила. В июне Кушнерская объявила об увольнении с должности, а исполняющим обязанности директора фонда стал Виктор Руденко.