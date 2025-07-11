Украина и Европейский Союз на URC2025 в Риме анонсировали новую инициативу в сфере обороны – BraveTech EU. От Украины проект будет координировать Brave1, сообщил вице-премьер – министр цифровой трансформации Михаил Федоров.

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«Вместе с еврокомиссаром по вопросам обороны и космоса Андрюсом Кубилюсом анонсировали начало важной инициативы для сферы обороны – BraveTech EU», – сообщил Федоров.

По его словам, Украина и ЕС мобилизуют €100 млн для поиска технологических геймченджеров для войны. «Это первый масштабный технологический альянс между Украиной и Европой. Партнерство на равных условиях – каждая сторона выделит половину суммы», – отметил вице-премьер.

Что такое BraveTech EU: хакатоны между компаниями, тестирование результатов; грантовая поддержка оборонных стартапов; интеграция украинского Defence Tech в европейский рынок; совместное создание решений, которые изменят правила игры на поле боя.

Со стороны ЕС программа будет координироваться через Европейский офис оборонных инноваций (EUDIO), базирующийся в Киеве. Финансирование обеспечат European Defence Fund (EDF) и EU Defence Innovation Scheme (EUDIS).

Реализация BraveTech EU будет проходить в два этапа: 1) Seed (осень 2025-го) – хакатоны с фокусом на нужды фронта, налаживание партнерства между стартапами, инвесторами и компаниями; 2) Scale up (2026 год) – привлечение дополнительных ресурсов для предоставления грантов стартапам. Это позволит масштабировать прорывные решения, которые будут разработаны во время хакатонов.

Контекст

Brave1 – совместная инициатива Министерства обороны, Генерального штаба, СНБО, Минстратегпрома и Минэкономики, направленная на объединение ведущих разработчиков и военных для эффективного сотрудничества. Это самый крупный венчурный инвестор в украинском Defense Tech. Уже выдано 550 грантов на сумму более 2,2 млрд грн.

В июне Brave1 запустил инициативу Brave1 Club. Она упрощает присоединение к экосистеме для стабильных компаний и производителей, не нуждающихся в грантовой поддержке.