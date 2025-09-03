Український кластер з військових технологій Brave1 оголосив два нові конкурси для розвитку вітчизняної ракетної програми. Учасники зможуть отримати понад 100 млн грн на свої розробки, повідомив перший віцепремʼєр Михайло Федоров.

Деталі

Йдеться про створення тактичних балістичних ракет – «українського Himars» та зенітних ракетних комплексів для протидії безпілотникам.

Подати заявки на участь у нових конкурсах можна до 9 вересня. Після перевірки та підписання NDA розробники матимуть шанс отримати понад 100 млн грн на реалізацію своїх проєктів.

Минулого року уряд зняв бар’єри для приватного виробництва ракет і ухвалив низку постанов, які відкрили шлях українським компаніям до розробки власних зразків озброєння, зазначив Федоров.

Контекст

У межах програми Brave1 вже запущені грантові конкурси, завдяки яким приватні виробники можуть довести свої розробки до бойової готовності.

Одним із прикладів перший віцепремʼєр назвав двигун від Scopa Industries, створений за грантової підтримки Brave1. Цей реактивний двигун з автозапуском забезпечує політ ракети на відстань до 250 км, а компанія вже постачає його іншим українським розробникам.

У серпні цього року президент Володимир Зеленський оголосив, що наприкінці 2025 року та на початку 2026-го в Україні планується розпочати серійне виробництво ракети «Фламінго» з дальністю польоту 3000 кілометрів.