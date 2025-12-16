Велика Британія виділяє найбільшу річну інвестицію в 600 млн фунтів ($755 млн) на посилення протиповітряної оборони України. Про це сказав британський міністр оборони Джон Гілі на засіданні Контактної групи з питань оборони України у форматі «Рамштайн» 16 грудня, передає «Європейська правда» .

Деталі

Тільки за останні два місяці було здійснено 20 000 атак по Україні дронами і ракетами росіян, заявив міністр.

Гроші підуть на тисячі систем протиповітряної оборони, ракети і автоматизовані турелі для збивання дронів.

Поставки здійснюються зараз і триватимуть у 2026 році, уточнив Джон Гілі.

Крім того, він анонсував початок виробництва нових дронів-перехоплювачів Octopus у Великій Британії. Україна отримуватиме тисячі одиниць щомісяця.

«Якщо Путін вирішить продовжити цю війну в наступному році, наше повідомлення Москві чітке – Контактна група тільки стане сильнішою, більш згуртованою і надасть ще більше озброєння для українських бійців протягом 2026 року», – заявив Гілі.

Контекст

Росія перетворила удари по енергетичній інфраструктурі України на системну операцію, спрямовану не просто на тимчасове пошкодження мереж, а на знищення життєздатності великих територій країни напередодні зими. Мета атак – позбавити регіони тепла і світла, підірвати промисловість, спровокувати масову еміграцію і створити політичний тиск на Київ, писав восени The Economist. Завдання України зараз – уповільнити темп руйнувань, нарощувати локальні системи захисту, поєднувати ППО з перехопленням дронів і забезпечити прозоре, підзвітне фінансування відновлення.

Цього року Лондон виділив 4,5 млрд фунтів ($5,7 млрд) на військову допомогу Україні, що є рекордною сумою, заявляв раніше британський міністр з питань оборонної готовності та промисловості Люк Поллард.

У жовтні Україна отримала від Великої Британії сотні ракет протиповітряної оборони раніше, ніж було заплановано, на кілька місяців.