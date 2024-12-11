ERP-системы, большие данные и облако. Какие технологии использует украинский бизнес? Аналитика Госстата в четырех графиках

Автоматизация бизнес-процессов хорошо освоена украинской фармой. Эта сфера экономики в 2024 году наиболее активно использует ERP-системы, по данным Государственной службы статистики. Меньше внимания уделяется хайповому искусственному интеллекту. Какие технологии пользуются спросом среди украинского бизнеса?

Только 5,2% украинских предприятий используют искусственный интеллект (ИИ), свидетельствуют данные Госстата на конец ноября 2024 года. Более популярны аналитика больших данных и применение ERP-систем – оба направления используют 15,2% украинских предприятий.

Компании с развитыми IТ-подразделениями имеют на 35% более высокий доход, по данным McKinsey & Co на ноябрь 2024-го. Однако, глубинная цифровая трансформация не является приоритетом для многих украинских компаний, рассказал директор KPMG в Украине Андрей Тимошенко на Forbes Tech 2024 в ноябре.