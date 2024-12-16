Бундестаг висловив вотум недовіри канцлеру Шольцу, відкривши шлях до дострокових виборів

У Німеччині Бундестаг офіційно виніс вотум недовіри уряду Олафа Шольца після розпаду правлячої коаліції, що є необхідним кроком на шляху до дострокових виборів, пише Deutsche Welle 16 грудня. Шольц запропонував президентові ФРН розпустити парламент.

Ключові факти

Вотум недовіри підтримали у тому числі члени найбільшої опозиційної фракції – консервативного блоку у складі Християнсько-демократичного союзу (ХДС) та Християнсько-соціального союзу (ХСС), а також вийшла зі складу правлячої коаліції Вільної демократичної партії (СвДП).

Недовіру Шольцю також висловили представники Лівої партії, популістського Союзу Сари Вагенкнехт (ССВ) та «Альтернативи для Німеччини».

Згідно з Основним законом, Шольц запропонував федеральному президенту Німеччини Франку-Вальтеру Штайнмайєру розпустити парламент. Якщо той визнає, що можливості для створення стабільного уряду більше немає, він може розпустити бундестаг одразу після винесення вотуму недовіри. Теоретично ж у розпорядженні президента ФРН є термін до 21 дня, щоб зробити такий крок.

Шольц мав позбутися вотуму довіри Бундестагу, щоб уможливити проведення дострокових виборів до Бундестагу. Вотум довіри був би виражений, якби його підтримали щонайменше 367 депутатів.

Контекст

Чинний німецький уряд втратив більшість голосів у Бундестазі після виходу з правлячої коаліції Вільної демократичної партії.

6 листопада соціал-демократ Шольц оголосив про звільнення міністра фінансів, голови ВДП Крістіана Лінднера, після чого майже всі міністри-ліберали заявили, що добровільно складуть свої повноваження. Таким чином, правляча у ФРН коаліція розвалилася.

У звʼязку з урядовою кризою та розколом правлячої коаліції було перенесено на 23 лютого вибори до бундестагу, які згідно з планом мали відбутися наприкінці вересня 2025 року.

В історії ФРН канцлери просили бундестаг про вотум довіри пʼять разів. Востаннє це сталося у 2005 році з Гехардом Шредером.