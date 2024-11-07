Германия продолжит помогать Украине, несмотря на задержку принятия бюджета – Reuters

Германия, которая является самым крупным донором Украины в Европе, сможет предоставить Киеву большую часть из €4 млрд, даже если бюджет на 2025 год не будет утвержден вовремя из-за распада коалиционного правительства. Об этом 7 ноября пишет Reuters со ссылкой на источники в бюджетном комитете.

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Эти средства в основном являются целевыми ассигнованиями, поэтому могут быть выплачены в пределах временного бюджетного управления, если бюджет не будет принят, сообщили четыре собеседника агентства.

Вероятная задержка с принятием бюджета не позволит профинансировать новые проекты, в то же время некоторые расходы, такие как помощь Украине, не нуждаются в отдельных решениях, отметил министр экономики Роберт Габек.

«Запуск новых программ финансирования потребует решения бюджетного комитета или Бундестага. Таким образом, есть определенные ограничения на новые программы, но все, что уже существует, может идти по плану», – сказал он.

Контекст

Правительство Германии решило сократить помощь Украине до €4 млрд в 2025 году с около €8 млрд в 2024-м, согласно проекту бюджета на 2025 год.

Германия надеется, что Украина сможет удовлетворить большую часть своих военных нужд за счет кредита на $50 млрд из доходов от замороженных российских активов, одобренных G7. Однако возвращение Дональда Трампа в Белый дом вызывает обеспокоенность тем, что поддержка Киева со стороны США может снизиться.

Коалиционное правительство Германии распалось спустя несколько часов после того, как победа Трампа стала очевидной в среду, а канцлер Олаф Шольц уволил министра финансов Кристиана Линднера.

По данным собеседников агентства, канцлер Шольц хотел увеличить пакет поддержки Украины на €3 млрд, до €15 млрд, и профинансировать его путем прекращения действия ограничивающего заимствования закона, но Линднер отказался. «Особенно сегодня, на следующий день после такого важного события, как выборы в США, такой эгоизм абсолютно непонятен», – заявил Шольц.