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Германия продолжит помогать Украине, несмотря на задержку принятия бюджета – Reuters

Юрий Тарасовский /Артем Галкин для Forbes Ukraine
Юрий Тарасовский
Forbes

1 хв читання

Германия, которая является самым крупным донором Украины в Европе, сможет предоставить Киеву большую часть из €4 млрд, даже если бюджет на 2025 год не будет утвержден вовремя из-за распада коалиционного правительства. Об этом 7 ноября пишет Reuters со ссылкой на источники в бюджетном комитете.

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Подробности

  • Эти средства в основном являются целевыми ассигнованиями, поэтому могут быть выплачены в пределах временного бюджетного управления, если бюджет не будет принят, сообщили четыре собеседника агентства.
  • Вероятная задержка с принятием бюджета не позволит профинансировать новые проекты, в то же время некоторые расходы, такие как помощь Украине, не нуждаются в отдельных решениях, отметил министр экономики Роберт Габек.
  • «Запуск новых программ финансирования потребует решения бюджетного комитета или Бундестага. Таким образом, есть определенные ограничения на новые программы, но все, что уже существует, может идти по плану», – сказал он.

Контекст

Правительство Германии решило сократить помощь Украине до €4 млрд в 2025 году с около €8 млрд в 2024-м, согласно проекту бюджета на 2025 год.

Германия надеется, что Украина сможет удовлетворить большую часть своих военных нужд за счет кредита на $50 млрд из доходов от замороженных российских активов, одобренных G7. Однако возвращение Дональда Трампа в Белый дом вызывает обеспокоенность тем, что поддержка Киева со стороны США может снизиться.

Коалиционное правительство Германии распалось спустя несколько часов после того, как победа Трампа стала очевидной в среду, а канцлер Олаф Шольц уволил министра финансов Кристиана Линднера.

По данным собеседников агентства, канцлер Шольц хотел увеличить пакет поддержки Украины на €3 млрд, до €15 млрд, и профинансировать его путем прекращения действия ограничивающего заимствования закона, но Линднер отказался. «Особенно сегодня, на следующий день после такого важного события, как выборы в США, такой эгоизм абсолютно непонятен», – заявил Шольц.

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