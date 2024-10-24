Чистая прибыль ПриватБанка за три квартала этого года превзошла результат за весь 2023 год.

Чистая прибыль ПриватБанка по результатам трех кварталов достигла 48,35 млрд грн, что на 11,5% больше результата за аналогичный период прошлого года. Об этом 24 октября сообщила пресс-служба банка.

Ключевые факты

Прибыль банка до налогообложения за девять месяцев достигла 64 млрд грн, а чистая прибыль составила 48,35 млрд грн (+11,5% р/с). Одной из причин такого результата банк назвал то, что почти не тратит средства на покрытие кредитных рисков благодаря высокому качеству кредитного портфеля.

Операционные расходы остаются под пристальным контролем руководства, отмечается в сообщении. За отчетный период они увеличились лишь на 4,8% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, что значительно ниже темпов инфляции.

С начала года кредитный портфель банка увеличился на 18,4%, превысив 108,9 млрд грн по состоянию на конец сентября.

ПриватБанк сообщил, что в этом году перечислил более 167 млн грн в помощь госпиталям и медучреждениям, на укрепление обороноспособности страны, социальные проекты, помощь работникам.

Контекст

2022 год ПриватБанк завершил с чистой прибылью 30,25 млрд грн в условиях военного положения, тогда банк сформировал резервы на сумму более 14,5 млрд грн.

По результатам 2023 года, ПриватБанк увеличил чистую прибыль на 24,75%, до 37,8 млрд грн. В то же время прибыль до налогообложения достигла 72,8 млрд грн, что более чем вдвое превышает результат 2022-го.

Наблюдательный совет ПриватБанка 7 октября объявил, что избрала шведского банкира Микаэля Бёркнерта главой правления банка вместо Герхарда Бʼша.