Чистий прибуток ПриватБанку за три квартали цього року перевершив результат за весь 2023 рік

Чистий прибуток ПриватБанку за результатами трьох кварталів досяг 48,35 млрд грн, що на 11,5% більше результату за аналогічний період минулого року. Про це 24 жовтня повідомила пресслужба банку.
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Ключові факти
- Прибуток банку до оподаткування за девʼять місяців досяг 64 млрд грн, а чистий прибуток становив 48,35 млрд грн (+11,5% р/р). Однією з причин такого результату банк назвав те, що майже не витрачає коштів на покриття кредитних ризиків завдяки «високій якості кредитного портфелю».
- Операційні витрати залишаються під пильним контролем керівництва, наголошується у повідомленні. За звітний період вони збільшились лише на 4,8% порівняно з аналогічним періодом минулого року, що «значно нижче темпів інфляції».
- З початку року кредитний портфель банку збільшився на 18,4%, перевищивши 108,9 млрд грн станом на кінець вересня.
- ПриватБанк повідомив, що цього року перерахував понад 167 млн грн на допомогу шпиталям та медзакладам, зміцнення обороноздатності країни, соціальні проєкти, допомогу працівникам.
Контекст
2022 рік ПриватБанк завершив з чистим прибутком 30,25 млрд грн в умовах воєнного стану, тоді банк сформував резервів на суму понад 14,5 млрд грн.
За результатами 2023 року, ПриватБанк збільшив чистий прибуток на 24,75%, до 37,8 млрд грн. Водночас прибуток до оподаткування досяг 72,8 млрд грн, що більше ніж удвічі перевищує результат 2022-го.
Наглядова рада ПриватБанку 7 жовтня оголосила, що обрала шведського банкіра Мікаеля Бьоркнерта головою правління банку замість Герхарда Бьоша.
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