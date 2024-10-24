Чистий прибуток ПриватБанку за три квартали цього року перевершив результат за весь 2023 рік

Чистий прибуток ПриватБанку за результатами трьох кварталів досяг 48,35 млрд грн, що на 11,5% більше результату за аналогічний період минулого року. Про це 24 жовтня повідомила пресслужба банку.

Ключові факти

Прибуток банку до оподаткування за девʼять місяців досяг 64 млрд грн, а чистий прибуток становив 48,35 млрд грн (+11,5% р/р). Однією з причин такого результату банк назвав те, що майже не витрачає коштів на покриття кредитних ризиків завдяки «високій якості кредитного портфелю».

Операційні витрати залишаються під пильним контролем керівництва, наголошується у повідомленні. За звітний період вони збільшились лише на 4,8% порівняно з аналогічним періодом минулого року, що «значно нижче темпів інфляції».

З початку року кредитний портфель банку збільшився на 18,4%, перевищивши 108,9 млрд грн станом на кінець вересня.

ПриватБанк повідомив, що цього року перерахував понад 167 млн грн на допомогу шпиталям та медзакладам, зміцнення обороноздатності країни, соціальні проєкти, допомогу працівникам.

Контекст

2022 рік ПриватБанк завершив з чистим прибутком 30,25 млрд грн в умовах воєнного стану, тоді банк сформував резервів на суму понад 14,5 млрд грн.

За результатами 2023 року, ПриватБанк збільшив чистий прибуток на 24,75%, до 37,8 млрд грн. Водночас прибуток до оподаткування досяг 72,8 млрд грн, що більше ніж удвічі перевищує результат 2022-го.

Наглядова рада ПриватБанку 7 жовтня оголосила, що обрала шведського банкіра Мікаеля Бьоркнерта головою правління банку замість Герхарда Бьоша.