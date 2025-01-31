Чистка в USAID. Администрация Трампа столкнулась с сопротивлением сотрудников Агентства

Администрация Дональда Трампа столкнулась с сопротивлением в своей попытке уволить должностных лиц Агентства США по международному развитию (USAID). Руководитель отдела по работникам и трудовым отношениям USAID Николас Готтлиб отказался выполнять распоряжение, назвав его «незаконным». После этого его самого отправили в «административный отпуск». Об этом пишет Washington Post со ссылкой на внутреннюю переписку USAID.

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« DOGE поручил мне нарушить надлежащую правовую процедуру в отношении наших сотрудников, выдав немедленные уведомления об увольнении группе сотрудников без надлежащей правовой процедуры. Несколько минут назад мне сообщили, что меня немедленно отправляют в административный отпуск. Для меня было честью работать с вами», – написал Николас Готтлиб.

поручил мне нарушить надлежащую правовую процедуру в отношении наших сотрудников, выдав немедленные уведомления об увольнении группе сотрудников без надлежащей правовой процедуры. Несколько минут назад мне сообщили, что меня немедленно отправляют в административный отпуск. Для меня было честью работать с вами», – написал Николас Готтлиб. Заморозка финансирования, принятая Трампом в первый день его второго срока, уже привела к массовым увольнениям среди подрядчиков, реализующих программы USAID, и поставила под угрозу тысячи рабочих мест.

Несмотря на заявления Госдепа о выборочном подходе и продолжении финансирования критически важных программ, доноры и гуманитарные организации жалуются на хаос и отсутствие четких гарантий.

Например, была закрыта FEWS Net – одна из важнейших систем предупреждения голода, влияющая на распределение продовольственной помощи в десятках стран. Это вызвало возмущение, поскольку именно эта система обеспечивает эффективность затрат на продовольственную помощь.

Массовые увольнения в USAID еще больше усложнили процесс исключений из запрета на финансирование. Около 50 должностных лиц агентства были уволены без предупреждения, что вызвало возмущение внутри организации.

Эти увольнения были объяснены как попытка предотвратить саботаж замораживания помощи, а оставшимся чиновникам запретили общаться с внешним миром без согласования руководства. Это фактически ввело режим молчания для тех, кто работает в USAID.

Международное сообщество, включая ООН, раскритиковало заморозку помощи, призывая Белый дом пересмотреть решения и расширить список исключений.

Заблокированные программы охватывают не только поставки продовольствия, но и поддержку беженцев, профилактику ВИЧ/СПИД, развитие демократии и гражданского общества. Отдельные инициативы приостановлены из-за связи с темами равенства и инклюзии (DEI), отражающей консервативную политику Трампа.

Сокращение финансирования USAID создает риски для всего сектора международной помощи. Зависящие от американских грантов подрядчики вынуждены сворачивать работу, а страны-получатели ищут альтернативные источники поддержки.

Тем не менее, администрация Трампа продолжает продвигать идею того, что США больше не будут «слепо раздавать деньги» без очевидной выгоды для собственных граждан. Это может означать более длительный переход к более избирательному подходу к международной помощи или ее дальнейшему сворачиванию.

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Контекст

20 января Дональд Трамп решил заморозить финансирование США на 90 дней, чтобы дать администрации время на ревизию тысяч гуманитарных программ, программ развития и безопасности.

Государственный секретарь США Марко Рубио уже восстановил экстренные продовольственные программы и военную помощь Израилю и Египту, а 28 января согласился, по крайней мере, временно продолжать тратить деньги на гуманитарные программы, предоставляющие жизненно важные лекарства, медицинские услуги, продукты питания и жилье. Хотя госсекретарь в своей служебной записке одобрил продолжение потенциально многомиллиардной «гуманитарной помощи, которая спасает жизнь», многие гуманитарные организации до сих пор не уверены, что это означает и позволено ли им продолжать работу.

США остановили всю невоенную помощь Украине, шедшую через USAID. Forbes Ukraine исследовал, что Агентство делало в Украине, какие сферы и отрасли зависят больше всего от американских денег и почему для Украины могут сделать исключение. Подробнее читайте – здесь.

29 января президент Владимир Зеленский поручил использовать внутренние средства и обсудить с европейскими партнерами альтернативу критически важным программам, финансируемым США.