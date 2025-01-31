Чистка в USAID. Администрация Трампа столкнулась с сопротивлением сотрудников Агентства

Администрация Дональда Трампа столкнулась с сопротивлением в своей попытке уволить должностных лиц Агентства США по международному развитию (USAID). Руководитель отдела по работникам и трудовым отношениям USAID Николас Готтлиб отказался выполнять распоряжение, назвав его «незаконным». После этого его самого отправили в «административный отпуск». Об этом пишет Washington Post со ссылкой на внутреннюю переписку USAID.
Подробности
- «DOGE поручил мне нарушить надлежащую правовую процедуру в отношении наших сотрудников, выдав немедленные уведомления об увольнении группе сотрудников без надлежащей правовой процедуры. Несколько минут назад мне сообщили, что меня немедленно отправляют в административный отпуск. Для меня было честью работать с вами», – написал Николас Готтлиб.
- Заморозка финансирования, принятая Трампом в первый день его второго срока, уже привела к массовым увольнениям среди подрядчиков, реализующих программы USAID, и поставила под угрозу тысячи рабочих мест.
- Несмотря на заявления Госдепа о выборочном подходе и продолжении финансирования критически важных программ, доноры и гуманитарные организации жалуются на хаос и отсутствие четких гарантий.
- Например, была закрыта FEWS Net – одна из важнейших систем предупреждения голода, влияющая на распределение продовольственной помощи в десятках стран. Это вызвало возмущение, поскольку именно эта система обеспечивает эффективность затрат на продовольственную помощь.
- Массовые увольнения в USAID еще больше усложнили процесс исключений из запрета на финансирование. Около 50 должностных лиц агентства были уволены без предупреждения, что вызвало возмущение внутри организации.
- Эти увольнения были объяснены как попытка предотвратить саботаж замораживания помощи, а оставшимся чиновникам запретили общаться с внешним миром без согласования руководства. Это фактически ввело режим молчания для тех, кто работает в USAID.
- Международное сообщество, включая ООН, раскритиковало заморозку помощи, призывая Белый дом пересмотреть решения и расширить список исключений.
- Заблокированные программы охватывают не только поставки продовольствия, но и поддержку беженцев, профилактику ВИЧ/СПИД, развитие демократии и гражданского общества. Отдельные инициативы приостановлены из-за связи с темами равенства и инклюзии (DEI), отражающей консервативную политику Трампа.
- Сокращение финансирования USAID создает риски для всего сектора международной помощи. Зависящие от американских грантов подрядчики вынуждены сворачивать работу, а страны-получатели ищут альтернативные источники поддержки.
- Тем не менее, администрация Трампа продолжает продвигать идею того, что США больше не будут «слепо раздавать деньги» без очевидной выгоды для собственных граждан. Это может означать более длительный переход к более избирательному подходу к международной помощи или ее дальнейшему сворачиванию.
Контекст
20 января Дональд Трамп решил заморозить финансирование США на 90 дней, чтобы дать администрации время на ревизию тысяч гуманитарных программ, программ развития и безопасности.
Государственный секретарь США Марко Рубио уже восстановил экстренные продовольственные программы и военную помощь Израилю и Египту, а 28 января согласился, по крайней мере, временно продолжать тратить деньги на гуманитарные программы, предоставляющие жизненно важные лекарства, медицинские услуги, продукты питания и жилье. Хотя госсекретарь в своей служебной записке одобрил продолжение потенциально многомиллиардной «гуманитарной помощи, которая спасает жизнь», многие гуманитарные организации до сих пор не уверены, что это означает и позволено ли им продолжать работу.
США остановили всю невоенную помощь Украине, шедшую через USAID. Forbes Ukraine исследовал, что Агентство делало в Украине, какие сферы и отрасли зависят больше всего от американских денег и почему для Украины могут сделать исключение. Подробнее читайте – здесь.
29 января президент Владимир Зеленский поручил использовать внутренние средства и обсудить с европейскими партнерами альтернативу критически важным программам, финансируемым США.
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