США розблокували частину іноземної допомоги. Для яких проєктів зробили виняток

Державний секретар США Марко Рубіо поновив екстрені продовольчі програми та військову допомогу Ізраїлю та Єгипту, а 28 січня погодився принаймні тимчасово продовжувати витрачати гроші на гуманітарні програми, які надають життєво важливі ліки, медичні послуги, продукти харчування і житло, пише The Associated Press .

Ключові факти

У меморандумі для організацій, отриманому The Washington Post, Рубіо визначив гуманітарну допомогу як «основні життєво важливі ліки, медичні послуги, продукти харчування, житло та допомогу у забезпеченні засобами існування, а також витратні матеріали та розумні адміністративні витрати, необхідні для надання такої допомоги».

Документ покликаний завершити плутанину щодо того, які програми в бюджеті іноземної допомоги на $60 млрд будуть звільненні від заморозки, введеної президентом США Дональдом Трампом.

Хоча держсекретар у своїй службовій записці схвалив продовження потенційно багатомільярдної «гуманітарної допомоги, яка рятує життя», багато гуманітарних організацій досі не впевнені, що це означає і чи дозволено їм продовжувати роботу.

Деякі організації з надання допомоги висловили сподівання, що крок Рубіо врятує більше програм, які підтримують життя біженців, тяжкохворих та інших людей по всьому світу, але вже прискорили темпи звільнень, відпусток і закриттів програм.

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Контекст

Політика США протягом десятиліть полягала в тому, що допомога, що надається за кордон, окупається за рахунок зміцнення національної безпеки, стабілізації регіонів та економік, а також покращення відносин із партнерами.

20 січня президент Дональд Трамп вирішив заморозити її на 90 днів, щоб дати адміністрації час розглянути, які з тисяч гуманітарних програм, програм розвитку та програм безпеки продовжать отримувати фінансування від США. Трамп також призупинив федеральні гранти та позики всередині Сполучених Штатів, але суд тимчасово заблокував ці зусилля 28 січня.

Фінансовані США програми допомоги по всьому світу звільняють співробітників і закриваються або готуються до припинення діяльності, оскільки безпрецедентне заморожування Трампом практично всієї іноземної допомоги призвело до раптової зупинки їхньої роботи.

США зупинили всю невійськову допомогу Україні, яка йшла через USAID. Forbes Ukraine дослідив, що Агентство робило в Україні, які сфери та галузі залежать найбільше від американських грошей і чому для України можуть зробити виняток. Детальніше читайте – тут.