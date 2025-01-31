Чистки в USAID. Адміністрація Трампа стикнулася з опором співробітників Агентства

Адміністрація Дональда Трампа стикнулася з опором у своїй спробі звільнити посадовців Агентства США з міжнародного розвитку (USAID). Керівник відділу з питань працівників та трудових відносин USAID Ніколас Готтліб відмовився виконувати розпорядження, назвавши його «незаконним». Після цього його самого відправили в «адміністративну відпустку». Про це пише Washington Post з посиланням на внутрішню переписку USAID.

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« DOGE доручив мені порушити належну правову процедуру щодо наших співробітників, видавши негайні повідомлення про звільнення групі співробітників без належної правової процедури. Кілька хвилин тому мені повідомили, що мене негайно відправляють в адміністративну відпустку. Для мене було честю працювати з вами», – написав Ніколас Готтліб.

доручив мені порушити належну правову процедуру щодо наших співробітників, видавши негайні повідомлення про звільнення групі співробітників без належної правової процедури. Кілька хвилин тому мені повідомили, що мене негайно відправляють в адміністративну відпустку. Для мене було честю працювати з вами», – написав Ніколас Готтліб. Замороження фінансування, ухвалене Трампом у перший день його другого терміну, вже призвело до масових звільнень серед підрядників, які реалізують програми USAID, та поставило під загрозу тисячі робочих місць.

Попри заяви Держдепу про «вибірковий підхід» і продовження фінансування критично важливих програм, донори та гуманітарні організації скаржаться на хаос і відсутність чітких гарантій.

Наприклад, було закрито FEWS Net – одну з найважливіших систем попередження голоду, що впливає на розподіл продовольчої допомоги у десятках країн. Це викликало обурення, оскільки саме ця система забезпечує ефективність витрат на продовольчу допомогу.

Масові звільнення в USAID ще більше ускладнили процес винятків із заборони на фінансування. Близько 50 посадовців агентства були звільненні без попередження, що викликало обурення всередині організації.

Ці звільнення були пояснені як спроба запобігти саботажу заморожування допомоги, а чиновникам, що залишилися, заборонили спілкуватися з зовнішнім світом без погодження керівництва. Це фактично запровадило «режим мовчання» для тих, хто працює в USAID.

Міжнародна спільнота, включно з ООН, розкритикувала замороження допомоги, закликаючи Білий дім переглянути рішення та розширити список винятків.

Заблоковані програми охоплюють не лише постачання продовольства, а й підтримку біженців, профілактику ВІЛ/СНІДу, розвиток демократії та громадянського суспільства. Окремі ініціативи зупинено через їхній зв’язок із темами рівності та інклюзії (DEI), що відображає консервативну політику Трампа.

Скорочення фінансування USAID створює ризики для всього сектору міжнародної допомоги. Підрядники, що залежать від американських грантів, змушені згортати роботу, а країни-одержувачі шукають альтернативні джерела підтримки.

Попри це, адміністрація Трампа продовжує просувати ідею того, що США більше не будуть «сліпо роздавати гроші» без очевидної вигоди для власних громадян. Це може означати триваліший перехід до більш вибіркового підходу в міжнародній допомозі або її подальше згортання.

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Контекст

20 січня Дональд Трамп вирішив заморозити фінансування США на 90 днів, щоб дати адміністрації час на ревізію тисяч гуманітарних програм, програм розвитку та програм безпеки.

Державний секретар США Марко Рубіо вже поновив екстрені продовольчі програми та військову допомогу Ізраїлю та Єгипту, а 28 січня погодився принаймні тимчасово продовжувати витрачати гроші на гуманітарні програми, які надають життєво важливі ліки, медичні послуги, продукти харчування і житло. Хоча держсекретар у своїй службовій записці схвалив продовження потенційно багатомільярдної «гуманітарної допомоги, яка рятує життя», багато гуманітарних організацій досі не впевнені, що це означає і чи дозволено їм продовжувати роботу.

США зупинили всю невійськову допомогу Україні, яка йшла через USAID. Forbes Ukraine дослідив, що Агентство робило в Україні, які сфери та галузі залежать найбільше від американських грошей і чому для України можуть зробити виняток. Детальніше читайте – тут.

29 січня президент Володимир Зеленський доручив використати внутрішні кошти та обговорити з європейськими партнерами альтернативу критично важливим програмам, які фінансувалися США.