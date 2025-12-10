Фармацевтическая компания «Дарница» увеличила объем экспорта на 64% в денежном измерении в 2025 году, при этом рост в упаковках составил около 10%, сообщил директор по экспорту и госпитальным продажам компании Гурген Карапетян агентству «Интерфакс-Украина» 10 декабря.

Детали

«Дарница» в этом году вышла на четыре новых рынка и «значительно улучшила показатели на имеющихся экспортных направлениях», сказал Карапетян.

По его словам, в 2025-м «Дарница» зарегистрировала четыре продукта в Европе, которые «уже приносят первые финансовые результаты».

В то же время выручка «Дарницы», по итогам трех кварталов 2025 года, упала на 40% – до 2,7 млрд грн (4,5 млрд грн за аналогичный период прошлого года), свидетельствуют данные YouControl.

Контекст

В 2024 году компания зарегистрировала за рубежом 10 лекарственных средств и вышла на рынки шести новых стран.

В этом году «Дарница» дважды приостанавливала производство и сократила около 120 работников. В сентябре фармкомпания приостановила производство из-за переполненных складов. На рынке это связывали с конфликтом между «Дарницей» и аптечными сетями. В октябре директор совета директоров «Дарницы» Екатерина Загорий говорила об очередной вероятной остановке производства.

По результатам 2024 года выручка «Дарницы» осталась на уровне 2023-го – 6,9 млрд грн. Чистая прибыль составила около 400 млн грн, по данным YouControl. Почему компания столкнулась со спадом доходов и что пошло не так – читайте в материале Forbes Ukraine.

«Дарница» основана в 1930 году. Стратегические направления развития портфеля – кардиология, неврология, решение проблем боли. Фармкомпания выпускает лекарства около 200 брендов в 15 различных формах – таблетках, растворах, каплях, порошках и т.д. В январе 2022-го Forbes оценил стоимость «Дарницы» в $400 млн.