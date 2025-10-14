Фармацевтична компанія «Дарниця» може втретє призупинити виробництво. Про це повідомила директорка ради директорів «Дарниці» Катерина Загорій під час медичної конференції Forbes Health, що відбулася 10 жовтня 2025 року.

Деталі

Терміни призупнки виробництва Катерина Загорій не назвала. «Це буде дуже залежати від ринку. Просто це сценарій, який є – зупиниться все», – зазначила вона у коментарі Forbes Ukraine.

У 2025 році «Дарниця» двічі призупиняла виробництво та скоротила близько 120 працівників.

Катерина Загорій під час виступу на Forbes Health. Джерело: Forbes Ukraine

Контекст

Фармкомпанія «Дарниця» – лідер фармринку України у натуральному вираженні. Компанія присутня на ринку понад 90 років і випускає ліки 180 брендів у 15 різних формах. Стратегічні напрями розвитку портфеля – кардіологія, неврологія, розвʼязання проблем болю.

За результатами 2024 року виторг «Дарниці» залишився на рівні 2023 року – 6,9 млрд грн. Чистий прибуток становив близько 400 млн грн, за даними YouControl.

Наприкінці грудня 2024 року Загорій під час зустрічі бізнесу з Володимиром Зеленським представила пропозиції щодо регулювання фармринку. Уже з 1 березня 2025-го Кабмін запровадив обмеження торгових націнок: для аптек – до 10–25%, для дистриб’юторів – до 8%, а також заборонив маркетингові платежі.

Та замість очікуваного зростання виторгу компанія зіткнулася зі спадом на 35% – за перше півріччя 2025-го доходи «Дарниці» скоротилися на 893 млн грн порівняно з аналогічним періодом попереднього року. Що пішло не так – читайте в матеріалі Forbes Ukraine.

У вересні стало відомо, що «Дарниця» призупинила виробництво через переповнені склади. На ринку це пов’язували з конфліктом між «Дарницею» та аптечними мережами. Представники аптек вважають, що зниженню попиту могла сприяти відмова компанії зменшити відпускні ціни після скасування маркетингових платежів, а також їх підвищення наприкінці 2024 – на початку 2025 року.