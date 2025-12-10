Фармацевтична компанія «Дарниця» збільшила обсяг експорту на 64% у грошовому вимірі в 2025 році, водночас зростання в упаковках становило близько 10%, повідомив директор з експорту та госпітальних продажів компанії Гурген Карапетян агентству «Інтерфакс-Україна» 10 грудня.

Деталі

«Дарниця» цього року вийшла на чотири нові ринки та «значно покращила показники на наявних експортних напрямках», сказав Карапетян.

За його словами, у 2025-му «Дарниця» зареєструвала чотири продукти в Європі, які «вже приносять перші фінансові результати».

Водночас виторг «Дарниці» за підсумками трьох кварталів 2025 року впав на 40% – до 2,7 млрд грн (4,5 млрд грн за аналогічний період минулого року), свідчать дані YouControl.

Контекст

У 2024 році компанія зареєструвала за кордоном 10 лікарських засобів і вийшла на ринки шести нових країн.

Цьогоріч «Дарниця» двічі призупиняла виробництво та скоротила близько 120 працівників. У вересні фармкомпанія призупинила виробництво через переповнені склади. На ринку це пов’язували з конфліктом між «Дарницею» та аптечними мережами. У жовтні директорка ради директорів «Дарниці» Катерина Загорій говорила про чергову ймовірну зупинку виробництва.

За результатами 2024 року виторг «Дарниці» залишився на рівні 2023-го – 6,9 млрд грн. Чистий прибуток становив близько 400 млн грн, за даними YouControl. Чому компанія зіткнулася зі спадом доходів і що пішло не так – читайте в матеріалі Forbes Ukraine.

«Дарниця» заснована в 1930 році. Стратегічні напрямки розвитку портфеля – кардіологія, неврологія, розв’язання проблем болю. Фармкомпанія випускає ліки близько 200 брендів у 15 різних формах – таблетках, розчинах, краплях, порошках тощо. У січні 2022-го Forbes оцінив вартість «Дарниці» у $400 млн.