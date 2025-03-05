Для реализации графитового проекта BGV требуется $450 млн инвестиций – Буткевич

Проекту BGV Graphite, где конечным продуктом будет сферинизированный графит (SPG), по предварительным расчетам, необходимо около $450 млн инвестиций . Об этом Forbes Ukraine сообщил основатель BGV Group Management Геннадий Буткевич.

Ключевые факты

Несмотря на опасения некоторых представителей отрасли, Украине важно сосредоточиться и работать над вопросами, которые станут усиливающими факторами отечественного добывающего сектора, считает Буткевич.

По его словам, потенциальное сотрудничество с США принесет не только обязательства со стороны Украины, но и новые ресурсы – больше уникальной экспертизы и передовых технологий.

Украина может предложить США 22 из 50 критических минералов, что позволит усилить местную экономику, отметил Буткевич в письменном комментарии Forbes Ukraine.

«Компания на собственном опыте знает, насколько технологичным, масштабным и инвестиционно емким является это направление», – отметил он. По его словам, BGV Group Management уже десять лет занимается добывающими проектами.

Сотрудничество с американским бизнесом позволит создавать не просто сырьевые CRM-проекты, а проекты с высокой добавленной стоимостью. «Именно на этом фокусируется наша группа, развивая добывающее направление», – объяснил он. Проект BGV Graphite, где конечным продуктом будет сферинизированный графит (SPG), по предварительным оценкам, требует около $450 млн инвестиций.

Таких проектов в Украине могут быть сотни, однако для этого нужны международные партнерства и значительные инвестиции, считает он.

Контекст

BGV Group Management инвестирует в проекты по добыче и обработке графита и бериллия с 2015 года, потратив около $100 млн. Основной проект – BGV Graphite, реализуемый на Балаховском месторождении в Кировоградской области. К началу 2025 года компания завершила технико-экономическое обоснование и пилотные испытания. В партнерстве с Metso начато строительство обогатительной фабрики, а проектирование горно-обогатительного комплекса стартует в первом квартале 2026 года.

В 2024 году компания завершила испытания по очистке графита до качества 99,99%, что позволяет производить сферический графит (SPG). Тестирование материала в литий-ионных батареях подтвердило его высокое качество. В 2025 году компания планирует запуск проектирования завода для производства SPG.

Группа ведет работу над проектом добычи бериллия (BGV Beryllium). В 2025 году планируется завершение технико-экономического обоснования. Компания исследует возможность добычи сопутствующих ископаемых, в том числе цинка и редкоземельных элементов.

В середине февраля BGV Group подписала в США соглашения в сфере критического сырья.