Для реалізації графітового проєкту BGV потрібно $450 млн інвестицій – Буткевич

Проєкт BGV Graphite, де кінцевим продуктом буде сферинізований графіт (SPG), за попередніми розрахунками, потребує близько $450 млн інвестицій . Про це Forbes Ukraine повідомив засновник BGV Group Management Геннадій Буткевич.

Ключові факти

Попри побоювання деяких представників галузі, Україні важливо зосередитися і працювати над питаннями, які стануть підсилюючими факторами для вітчизняного видобувного сектору, вважає Буткевич.

За його словами, потенційна співпраця зі США принесе не тільки зобов’язання з боку України, а й нові ресурси – більше унікальної експертизи та новітні передові технології.

Україна може запропонувати США 22 із 50 критичних мінералів, що дасть можливість посилити місцеву економіку, зазначив Буткевич в письмовому коментарі Forbes Ukraine.

«Компанія на власному досвіді знає, наскільки технологічним, масштабним та інвестиційномістким є цей напрям», – зазначив він. За його словами, BGV Group Management вже десять років займається видобувними проєктами.

Співпраця з американським бізнесом дасть можливість створювати не просто сировинні CRM-проєкти, а проєкти з високою доданою вартістю. «Саме на цьому фокусується наша група, розвиваючи видобувний напрям», – пояснив він. Проєкт BGV Graphite, де кінцевим продуктом буде сферинізований графіт (SPG), за попередніми оцінками, потребує близько $450 млн інвестицій.

Таких проєктів в Україні може бути сотні, проте для цього потрібні міжнародні партнерства та значні інвестиції, вважає він.

Контекст

BGV Group Management інвестує в проєкти з видобутку та обробки графіту і берилію з 2015 року, витративши близько $100 млн. Основний проєкт – BGV Graphite, що реалізується на Балахівському родовищі в Кіровоградській області. На початок 2025 року компанія завершила техніко-економічне обґрунтування та пілотні випробування. У партнерстві з Metso розпочато будівництво збагачувальної фабрики, а проєктування гірничо-збагачувального комплексу стартує в першому кварталі 2026-го.

У 2024 році компанія завершила випробування з очищення графіту до якості 99,99%, що дає змогу виробляти сферичний графіт (SPG). Тестування матеріалу в літій-іонних батареях підтвердило його високу якість. У 2025-му компанія планує запуск проєктування заводу для виробництва SPG.

Група веде роботу над проєктом видобутку берилію (BGV Beryllium). У 2025 році планується завершення техніко-економічного обґрунтування. Компанія досліджує можливість видобутку супутніх копалин, зокрема цинку та рідкісноземельних елементів.

Всередині лютого BGV Group підписала у США угоди у сфері критичної сировини.