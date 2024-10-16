Дмитрий Запорожец закрыл ресторан «Жизнь замечательных людей» в Киеве

Вторник, 15 октября, был последним рабочим днем столичного ресторана «Жизнь замечательных людей», сообщили в соцсетях заведения. Проект, расположенный по ул. Большой Васильковской, работал семь лет.

Ключевые факты

Одна из возможных причин закрытия – Дмитрий Запорожец потерял интерес к ресторанам в Украине, предполагает основательница компании «Ресторанный консалтинг» Ольга Насонова.

«Владельцы уехали из Украины, развитие остановилось, ресторан стал умирать», – рассказывает она.

Запорожец не ответил на вопрос Forbes Ukraine в Instagram о причине закрытия ресторана и планирует ли открыть новое заведение.

Выручка ООО «Дримерз», владеющего торговой маркой группы компаний First Line Group, в 2021 году составила 1 млн грн, в 2022-м – 2,5 млн грн, в 2023-м – 3 млн грн.

Контекст

Дмитрий Запорожец – отельер и ресторатор, основатель группы компаний First Line Group. Она работает с 2004 года. В группу входят несколько ресторанов и гостиниц в Харькове и Киеве. Среди них – «Любимый дядя», «Итальянская редакция», «Наша Дача», «Отель 19».

В первом полугодии 2024-го по ресторанным КВЭДам зарегистрировалось 7617 ООО и ФЛП, что на 3% больше, чем за такой же период в прошлом году, говорится в исследовании Poster.

Выручка заведений общепита за первую половину 2024-го показала средний рост на 16% по сравнению с прошлогодним показателем.

В феврале–апреле посещаемость заведений питания росла, но уже в июне обвалилась. Среди причин, которые называет Poster – экономическая неопределенность и усиление мобилизации. Однако общая цифра за полугодие оказалась положительной: +2% за шесть месяцев 2024-го.

Средний чек заведений общепита вырос на 13%, до 148 грн, в первом полугодии 2024-го в результате повышения цен. Среди прочего, рестораторы вынуждены увеличивать цены из-за значительного роста расходов на коммунальные платежи, повышения зарплат персонала и организации резервного питания – генераторов и топлива для них.