Дмитро Запорожець закрив ресторан «Життя чудових людей» у Києві

Вівторок, 15 жовтня, був останнім робочим днем столичного ресторану «Життя чудових людей», повідомили в соцмережах закладу. Проєкт, що розташований на вул. Великій Васильківській, працював сім років.

Ключові факти

Одна з можливих причин закриття – Дмитро Запорожець втратив інтерес до ресторанів в Україні, припускає засновниця компанії «Ресторанний консалтинг» Ольга Насонова.

«Власники виїхали з України, розвиток зупинився, ресторан став помирати», – розповідає вона.

Запорожець не відповів на запитання Forbes Ukraine в Instagram про причину закриття ресторану і чи планує відкрити новий заклад.

Виторг ТОВ «Дрімерз», яке володіє торговою маркою групи компаній First Line Group, у 2021 році становив 1 млн грн, у 2022-му – 2,5 млн грн, у 2023-му – 3 млн грн.

Контекст

Дмитро Запорожець – готельєр і ресторатор, засновник групи компаній First Line Group. Вона працює з 2004 року. В групу входять декілька ресторанів і готелів у Харкові та Києві. Серед них – «Улюблений дядя», «Італійська редакція», «Наша Дача», «Готель 19».

У першому півріччі 2024-го за ресторанними КВЕДами зареєструвалося 7617 ТОВ і ФОП, що на 3% більше, ніж за такий самий період торік, йдеться в дослідженні Poster.

Виторг закладів громадського харчування за першу половину 2024-го показав середнє зростання на 16% порівняно з торішнім показником.

У лютому–квітні відвідуваність закладів харчування зростала, але вже у червні обвалилася. Серед причин, які називає Poster, – економічна невизначеність і посилення мобілізації. Однак загальна цифра півріччя виявилася позитивною: +2% за шість місяців 2024-го.

Середній чек закладів громадського харчування зріс на 13%, до 148 грн, у першому півріччі 2024-го внаслідок підвищення цін. Поміж іншого, ресторатори вимушені збільшувати ціни через значне зростання витрат на комунальні платежі, підвищення зарплат персоналу та організацію резервного живлення – генераторів і палива для них.