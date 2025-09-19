Forbes Digital підписка
Дочернюю компанию ДТЭК в Европе возглавил бывший топ-менеджер Ericsson и Lifecell. Что о нем известно

Forbes

1 хв читання

Европейское подразделение ДТЭК в сфере возобновляемой энергетики DRI объявило о назначении Мурата Чинара на должность генерального директора с 3 сентября 2025 года. Об этом сообщила пресс-служба компании. Ранее он работал в Ericsson и Lifecell.

  • Мурат Чинар сменил на должности Ивана Гелюха, при каденции которого DRI обновила стратегию, усилила команду и оптимизировала бизнес-модель. Это укрепило позиции компании на европейских рынках, в частности в Хорватии, Италии, Польше и Румынии.
  • Чинар имеет более 25 лет управленческого опыта в телекоммуникационном и технологическом секторах. Он работал на руководящих должностях более чем в 10 странах, в частности в Швеции, Турции, Украине и Катаре.
  • Карьеру начал в Ericsson, где возглавлял масштабные проекты по развертыванию сетей и управлению операциями в разных странах. Позже являлся техническим директором Lifecell и CEO Vega Telecom Group, где провел трансформацию компании и завершил ее продажу Vodafone Ukraine. До перехода в DRI возглавлял Korek Telecom, обеспечив рост бизнеса и качество обслуживания 12 млн клиентов.

Контекст

DRI ДТЭК (DTEK Renewables International) – это европейское подразделение украинской энергетической компании ДТЭК, занимающееся инвестициями и развитием проектов в сфере возобновляемой энергетики (солнечная, ветровая энергетика, аккумуляторные хранилища) на рынках Европы, в частности в Румынии, Польше, Хорватии и Италии. Компания стремится нарастить портфель до 5 ГВт солнечных и ветровых проектов к 2030 году, поддерживая европейские цели по устойчивой энергетике.

Ранее глава ДТЭК Максим Тимченко в интервью Forbes рассказал о стратегии самой крупной частной энергокомпании Украины и будущем энергетики. Говорили и о роли ДТЭК на рынке ЕС.

