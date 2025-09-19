Європейський підрозділ ДТЕК у сфері відновлюваної енергетики, DRI, оголосив про призначення Мурата Чинара на посаду генерального директора з 3 вересня 2025 року. Про це повідомила пресслужба компанії. Раніше він працював у Ericsson та Lifecell.

Деталі

Мурат Чинар змінив на посаді Івана Гелюха, за каденції якого DRI оновила стратегію, підсилила команду та оптимізувала бізнес-модель. Це зміцнило позиції компанії на європейських ринках, зокрема в Хорватії, Італії, Польщі та Румунії.

Чинар має понад 25 років управлінського досвіду в телекомунікаційному та технологічному секторах. Він працював на керівних посадах у понад 10 країнах, зокрема у Швеції, Туреччині, Україні та Катарі.

Кар’єру розпочав у Ericsson, де очолював масштабні проєкти з розгортання мереж і керування операціями у різних країнах. Пізніше був технічним директором Lifecell і CEO Vega Telecom Group, де провів трансформацію компанії та завершив її продаж Vodafone Ukraine. До переходу в DRI очолював Korek Telecom, забезпечивши зростання бізнесу та якість обслуговування 12 мільйонів клієнтів.

Контекст

DRI ДТЕК (DTEK Renewables International) – це європейський підрозділ української енергетичної компанії ДТЕК, що займається інвестиціями та розвитком проєктів у сфері відновлюваної енергетики (сонячна, вітрова енергетика, акумуляторні сховища) на ринках Європи, зокрема в Румунії, Польщі, Хорватії та Італії. Компанія прагне наростити портфель до 5 ГВт сонячних та вітрових проєктів до 2030 року, підтримуючи європейські цілі зі сталої енергетики.

