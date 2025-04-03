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Доллар показал наибольшее однодневное падение за последние два года

Александр Пикало /из личного архива
Александр Пикало
Forbes

1 хв читання

Индекс доллара США упал на 2%, до 102, что стало его наибольшим дневным снижением более чем за два года и самым низким уровнем за последние полгода. Об этом пишет Trading Economics 3 апреля.

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Подробности

  • Евро вырос более чем на 2%, превысив отметку 1,1 доллара, и достиг самого высокого уровня с октября 2024 года.
  • Укрепление евро, а также иены и швейцарского франка произошло на фоне всеобщего ослабления доллара, поскольку инвесторы выводили капитал из США, пишет Bloomberg.
  • Казначейские облигации также выросли в цене: доходность 10-летних бумаг впервые со времен избрания Дональда Трампа опустилась ниже 4%. Это явилось следствием активного перехода инвесторов в безопасные активы.

Контекст

Президент США Дональд Трамп объявил о введении новых пошлин на импортные товары. Выступая 2 апреля в Розовом саду Белого дома, он представил таблицу с широким перечнем стран и размерами новых пошлин. Ставки колеблются от 10% до 50%, причем ими охвачены практически все страны мира. Новые ставки вступят в силу 5 и 9 апреля.

Решение стало шоком для мировых финансовых рынков. Американские фондовые индексы упали: S&P 500 потерял 3,2%, Nasdaq и Dow Jones снизились более чем на 4%. Больше всего пострадали компании в секторах потребительских товаров, технологий и энергетики. Акции бизнесов, имеющие производственные связи с Вьетнамом, подешевели более чем на 12%. Ритейлеры, такие как Target, Dollar Tree и Nike, магазины которых заполнены импортными товарами, потеряли более 10% стоимости.

На фоне обострения торговой напряженности рухнули и цифровые активы. Биткоин подешевел на 5,52%, до $81 647. Ethereum (ETH) потерял 6,17%, опустившись до $1769, а XRP снизился на 7%, до $1,98. Больше всего среди лидеров рынка упала Solana (SOL) – на 11,64%, до $113,76, в то время как BNB снизился на 3,8%, до $583,48.

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