Эффект тарифов Трампа. Фондовый рынок США и акции американских компаний обвалились

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Индекс S&P 500 снизился на 3,2%, Nasdaq и Dow Jones потеряли более 4%.

Больше всего пострадали сектора потребительских товаров, технологий и энергетики. Компании, имеющие производственные связи с Вьетнамом, упали более чем на 12%. Target, Dollar Tree, Nike, ритейлеры, чьи магазины заполнены товарами, произведенными за пределами США, упали более чем на 10%.

Акции нефтегазовых Chevron и Exxon Mobil упали на 5,5% и 4,12% соответственно, нефтесервисная Schlumberger потеряла 6,6%.

Компании с глобальными цепями поставок, зависимые от импорта, понесли значительные потери: акции Apple (-7,8%), Microsoft (-2,7%), Nvidia (-5,4%), Amazon (-6,7%), Meta (-6,6%), Alphabet (-3,6%) и Tesla (-3,5%).

Падение охватило весь рынок: на Нью-Йоркской фондовой бирже количество дешевеющих акций превысило количество растущих в шесть раз, отметило CNBC.

Контекст

Президент США Дональд Трамп объявил о введении новых пошлин на импорт товаров в страну. 2 апреля во время выступления в Розовом саду Белого дома он показал таблицу, где перечислены 74 страны, включая ЕС, с указанием размеров тарифов. Новые ставки вступят в силу 5 и 9 апреля.

По его словам, импорт из Китая будет облагаться пошлиной в 34%, из ЕС – 20%, из Великобритании и Украины – по 10%. Самые высокие тарифы установлены для Камбоджи (49%), Вьетнама (46%) и Шри-Ланки (44%).

Финансовые рынки уже ощутили последствия торгового напряжения: акции упали, а облигации и доллар выросли в цене. ЕС и Китай пообещали ответить на пошлины США, в то время как Великобритания надеется на выгодное торговое соглашение с Вашингтоном. Детальнее – по ссылке.