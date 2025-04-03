Тарифы Трампа обвалили крипторынок. Биткоин упал ниже $82 000

Цена биткоина, самой известной криптовалюты, 3 апреля упала на 5,52% и составила $81 647 по состоянию на 18:30 по Киеву. Такие данные приводит CoinMarketCap. Падение началось после того, как инвесторы стали избегать рискованных вложений из-за заявления президента США Дональда Трампа об обострении торговой войны, пишет The Wall Street Journal .

Подробности

Еще несколько дней назад токен приближался к отметке $88 000, но после объявления Трампа все предыдущие достижения были утрачены.

Меньшие криптовалюты пострадали еще больше. Эфириум (ETH) снизился на 6,17%, до $1769, а XRP, связанный с Ripple, упал на 7%, до $1,98. Солана (SOL) показала наибольшее падение среди лидеров, обвалившись на 11,64%, до $113,76, тогда как BNB потерял 3,8%, опустившись до $583,48.

Акции криптовалютных компаний также понесли значительные потери. Так, акции биржи Coinbase Global упали на 10%, а MicroStrategy, известная своей активной скупкой биткоинов, потеряла 8% стоимости.

Ранее биткоин демонстрировал рост после победы Трампа на выборах, который неоднократно заявлял о поддержке криптовалют и стремления сделать США «безоговорочным биткоин-супергосударством».

Однако эскалация торговой войны, опасения экономического замедления и устойчивая инфляция подорвали позиции цифровых активов. По данным аналитиков, биткоин может повторить свой худший результат первого квартала, подобный тому, что наблюдался в начале 2018 года.

Контекст

Президент США Дональд Трамп заявил о введении новых пошлин на импортируемые в страну товары. Во время выступления 2 апреля в Розовом саду Белого дома он продемонстрировал таблицу со списком 74 стран, включая Евросоюз, и размерами тарифов. Новые ставки начнут действовать 5 и 9 апреля.

По словам Трампа, импорт из Китая будет облагаться пошлиной в 34%, из ЕС – 20%, а из Великобритании и Украины – по 10%. Самые высокие тарифы получат Камбоджа (49%), Вьетнам (46%) и Шри-Ланка (44%).

Торговое напряжение уже повлияло на финансовые рынки: акции пошли вниз, в то время как облигации и доллар подорожали. ЕС и Китай пообещали дать отпор американским пошлинам, а Великобритания рассчитывает заключить выгодное торговое соглашение с США. Подробнее – по ссылке.